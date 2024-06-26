巴黎藝術家聯adidas創宗教球衣長袍　理念沿於歐洲足球與西非文化

【adidas／Blokecore／伊斯蘭教／西非】隨著Blokecore球衣熱潮的興起，波衫已不只存於球場之內，更成為一種跨越足球以外的獨特服裝文化，近年除了完滿地滲透到時裝與街頭潮流上，足球元素更成為不少藝術家的創作靈感與研究對象，最近一位出生於巴黎的西非裔藝術設計師Émile-Samory Fofana便首次與adidas合作，創作出一款傳統宗教長袍球衣。



Émile-Samory Fofana與adidas聯乘Qamis（emilesamory）

如要知道這次Émile-Samory Fofana與adidas聯乘的開端，率先了解Émile-Samory Fofana的成長過程，於1996年出生在巴黎東部郊區，家庭均來自西非國家馬利，現年28歲作為伊斯蘭教徒穆斯林的他，在過去幾年開發了一個名為「Champions League Koulikoro」的影像記錄企劃，回到祖籍之地，以街頭拍攝手法去了解西非與歐洲足球文化當中的橋樑關係。

Champions League Koulikoro的影像記錄企劃（emilesamory）

在西非等國家領土上，球衣所存在的位置與歐亞潮流用途有着具體分別，皆因歐亞人民穿上球衣用來展現一種對愛隊支持的承諾，反觀在西非地方，就是因為運動服裝有着高端技術製作令舒適度增加，一眾西非建築工地或是勞動人口都會穿著球衣來工作，同樣球衣亦能作為禮物贈送好友，分享對球隊的熱情，從而承載更多人與人之間的感情維繫。

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身為穆斯林的Émile-Samory Fofana便忽發其想，於2022年創作了兩款分別是車路士、拜仁慕尼黑與巴黎聖日耳門球衣的非官方版球衣Qamis（阿拉伯長袍），嶄新地展示Émile-Samory Fofana將歐洲、西非、宗教、足球文化融合的才能，並開始引起各界關注。

巴黎聖日耳門球衣的非官方版球衣Qamis（emilesamory）

拜仁慕尼黑球衣的非官方版球衣Qamis（emilesamory）

車路士球衣的非官方版球衣Qamis（emilesamory）

直至上年Émile-Samory Fofana的破格思維更吸引了adidas的眼球，正式迎來官方聯乘，作品延續以運動布料製作具有功能性的Qamis，快乾、彈性的特點讓各伊斯蘭教徒無論在球場上還是在祈禱墊上也提供同樣的舒適度，整體設計為了尊重宗教背景，沒有過多的修飾，簡約地在白色Qamis上印有金色adidas標記，以及兩側植入三間條紋，乾淨俐落的視覺性完美散發出足球文化的多樣性。

Émile-Samory Fofana與adidas聯乘Qamis（emilesamory）