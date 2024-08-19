Tudor Black Bay 58 Bronze青銅腕錶 獨特材質隨歲月留下美好記印

【Tudor Black Bay 58 Bronze】Tudor人氣Black Bay系列的Black Bay 58 Bronze，錶帶首次採用青銅材質製作，搭配「青銅棕色」錶面及錶圈，為帝舵表這個大熱系列展開新的一章。Tudor Black Bay 58 Bronze除了向品牌潛水腕錶歷史致敬外，古雅青銅材質亦會隨著時間推移，呈現出獨特迷人的色澤變化，留下獨一無二的個人生活記印，非凡魅力令人難以抗拒。



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Tudor Black Bay 58 Bronze向帝舵表源遠流長的潛水腕錶歷史致敬（Tudor）

Tudor Black Bay 58 Bronze（碧灣1958型青銅款）的設計理念，是向帝舵表源遠流長的潛水腕錶歷史致敬，早於1958年品牌已推出第一款潛水腕錶，防水深度達200米（660呎），型號為7924，即是現在錶迷皆知的經典「大錶冠」。而Black Bay 58 Bronze除了延續1950年代下半葉推出的初代帝舵潛水腕錶的標誌黃金比例，還有另一亮點——青銅，以這特別材質傳承古代船隻和其他潛水設備彰顯的青銅美學。

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Black Bay 58 Bronze使用青銅的錶殼與錶帶，隨歲月洗禮散發出獨特的美感。（Tudor）

Black Bay 58 Bronze換上了直徑39毫米的青銅錶殼，復古味更濃厚，簡潔俐落的Modern Classic設計，歷久彌新經得起時間考驗，今次青銅素材再由錶殼貫穿到錶帶，為整體帶來統一感。青銅活性金屬的特性與其他金屬截然不同，令每一枚Black Bay 58 Bronze會隨著佩戴者的個人經歷加上歲月洗禮，使這每一天日佩戴的隨身物變化出獨一無二的綠鏽和色彩，那微妙的轉變，如同度身訂造般，留下完全屬於用家的生活痕跡。

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Tudor一直以精巧細密的工藝為人推祟，Black Bay系列自2012年問世後不斷推陳出新，Black Bay 58 Bronze也不例外。在製作青銅錶殼上，採用高溫加熱、螺旋壓力機衝壓的特殊工藝，將鋁銅合金製成錶殼粗胚。隨後，經過至少四十道工序的淬煉，包括螺紋、鑽孔、精加工等，最終呈現出精緻的青銅錶殼。由於青銅外觀會隨環境變化，因此製造流程、組裝和測試都要求極高的專注度，每一枚腕錶都需經過嚴格的防水測試，確保其品質和外觀的完美無瑕。

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Black Bay 58 Bronze的統一感令人著迷，首次將青銅材質運用在錶帶上，磨砂鏈節點綴鉚釘裝飾，傳承經典復古風格，與青銅錶殼相得益彰。錶帶細節也採用青銅元素，新型磨砂青銅錶扣搭配革新設計的帶扣，並配備Tudor「T-fit」長度快速調節系統，該系統設置了5處孔眼，無需任何工具輔助，已可通過8mm錶帶的調節窗口輕鬆自行調校長度，是很貼心的實用設計；此外，腕錶配備同一色系的織紋錶帶，迎合換錶帶潮流之餘，亦延續其整體性。

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腕錶分別配備青銅錶帶和織紋錶帶，迎合換錶帶潮流。（Tudor）

錶面的啞面「青銅棕色」漸變設計，跟青銅錶殼互相呼應，立體的圓形時刻標記與3、6、9點位置阿拉伯數字，搭配1969年初現的帝舵潛水腕錶的標誌「雪花」棱角時針，所有刻度均塗上A級瑞士Super-LumiNova夜光塗層。

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Black Bay 58 Bronze搭載Tudor自家的MT5400自動上鏈機芯，採取在慣性微調平衡擺輪兩側、以堅固的橫夾板固定的方式，確保腕錶堅固耐用且精準，卓越性能獲COSC瑞士官方天文台認證。其動力儲備長達70小時，即使周末讓腕錶「放假」，星期一仍然無需重新上鏈調校，如常運作跟用家一起準時上班去。

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Black Bay系列巧妙地將Tudor傳統美學與當代製錶工藝融為一體，而Black Bay 58 Bronze的青銅統一感昇華，散發出時尚與復古兼備的美學，絕對是引人入勝的設計，有興趣的朋友，不妨到訪將軍澳周生生的帝舵表專門店預約試戴，親身體驗青銅腕錶別樹一格的觸感，定必令你愛不釋手，或在網店選購：https://tudor.chowsangsang.com 周生生是帝舵表官方認可的全球經銷商之一。現時，周生生在大中華地區的銷售網絡覆蓋中國內地、香港、澳門及台灣，同時更擁有完善便捷的網上購物服務，為全球追求細緻品味的顧客，提供別出心裁的珠寶及腕錶選擇。

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