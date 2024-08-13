CENTRESTAGE 2024亞洲時裝盛事9月登場　全方位探索時尚設計美學

亞洲時尚盛事CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）將於9月4日至7日在香港會議展覽中心舉行，這個由香港貿易發展局主辦、文創產業發展處（文創處）作為主要贊助機構的盛會，將匯聚250個時尚服飾和配飾品牌，為業內人士和公眾提供一個全面了解最新時尚潮流的機會。



CENTRESTAGE 2024將匯聚250個時尚服飾和配飾品牌（CENTRESTAGE）

2023年CENTRESTAGE吸引了來自78個國家和地區，超過7,700名買家參與其中，可見其對香港作為亞洲時尚之都發展的重要性。今年CENTRESTAGE繼續緊貼最新時尚潮流，呈現可持續時裝、最新運動服飾、運動休閒服以及充滿藝術文化色彩的服飾，展示時尚界的全新面貌，引領大家感受時尚國度的氛圍，探索不同地方、不同風格服裝設計的吸引力。

年度時尚匯演CENTRESTAGE ELITES今年將首次於香港故宮文化博物館舉行（CENTRESTAGE）

年度時尚匯演CENTRESTAGE ELITES將於9月3日假香港故宮文化博物館隆重舉行，是次活動由世界知名時裝設計師Robert Wun帶領其個人同名品牌為展覽揭開序幕，今次Robert Wun把最新系列帶回香港，並命名為Home，令人萬二分期待。

Fashion Hong Kong Runway Show匯演是CENTRESTAGE焦點活動之一（CENTRESTAGE）

至於Fashion Hong Kong Runway Show匯演亦於CENTRESTAGE開幕日（9月4日）在會展隆重舉行，四個香港時裝品牌：ANGUS TSUI、röyksopp gakkai、selfFab. 和Z I D I的新系列，交由憑港產片《點五步》屢獲殊榮的導演陳志發以鏡頭來詮譯，透過電影視角探索時尚世界的不同面貌與可能性，展現出時裝匯演致力結合香港創意產業之間的互動與合作，向世界推廣香港獨特而多元時尚魅力的新嘗試。展覽期間還將舉行多場由業內專家主持的研討會，深入探討最新的行業趨勢，全方位了解香港非凡的時尚世界。

在CENTRESTAGE正式展開前，《一物》率先為大家介紹以下三個分別來自中國內地、香港和澳門的時裝單位，一起了解當三個地區的時尚發展。

HKRITA為香港隊運動員硏發訓練及比賽衣服（HKRITA）

科研創新衣料HKRITA

衣料研發是時裝設計不可或缺的一環，而HKRITA（香港紡織及成衣研發中心）在香港時裝發展佔有重要地位。由香港特別行政區政府創新科技署撥款資助的HKRITA，於2006年成立，多年來為紡織及成衣業界提供一站式應用研究、技術轉移和商品化服務，透過不同界別的跨領域互動交流，帶來創新突破的成果。近年香港運動員在大型體育賽事取得佳績，香港體院正是HKRITA長期合作夥伴，為香港隊健兒研發比賽服裝，先後替划艇、滑浪風帆的運動員硏發訓練及比賽衣服，同時又跟劍擊、田徑、單車及保齡球等運動項目合作，以運動科學角度硏發高性能運動服及裝置，為提升運動員在比賽場上表現不斷創新。

FabricGrace成功平衡商業邏輯與流行創意之間的關係（FabricGrace）

平衡創意與商業FabricGrace

由多位年輕設計師創立的FabricGrace，是中國原創設計品牌，由2015年創立至今，每季都會創造多元化的設計主題和風格，有如充滿未知數的神秘盒子，不斷送上新驚喜。Qu Chuang是FabricGrace幕後主腦，他除了是品牌設計總監兼創意總監外，亦曾是同名男裝品牌Qu Chuang總監、Mark Fairwhale (Shanghai) Fashion Co., Ltd.設計總監，還曾任《Fabric China Trend》專家評審和WGSN China客座講師，他擁有豐富的商業品牌管理經驗，準確捕捉時尚界的每個新趨勢，更重要的是他成功平衡商業邏輯與流行創意之間的關係，建立品牌核心價值，使設計充滿源源不絕的生命力。

GELÉE是實用性與藝術性結合成的時尚設計（GELÉE）

甜美果凍藝術GELÉE

GELÉE是Esther Leong（梁敏婷）於2014年創立的時尚品牌，成立品牌前，她在澳門生產力暨科技轉移中心修讀時裝設計的畢業作品在畢業展中榮獲第一名，及後再遠赴台灣於國立臺灣師範大學美術系西畫組碩士畢業，現在博士班就讀中。品牌名字GELÉE是法文「果凍」的意思，這種甜品正好跟品牌有著相同的特徵：可塑性和甜美。而Esther既是時裝設計師，同時也是畫家，於是GELÉE是實用性與藝術性的結合，在她眼中，藝術性、想像力和時間的精髓是時裝設計不可或缺的元素，就像水、糖和果汁對製作果凍的重要性一樣，於是GELÉE服飾將時尚與藝術融為一體，帶來美麗夢幻又趣味盎然的設計。

想親身參與CENTRESTAGE精彩活動，探索最新時尚潮流，立即登記入場證：https://bit.ly/46G6oUf

【CENTRESTAGE 香港國際時尚匯展 2024】

日期： 9月4日至6日（星期三至五）

時間：10:00 - 19:00

日期：9月7日（星期六）

時間：10:00 - 18:00

地點：香港會議展覽中心（香港灣仔博覽道1號）

費用：免費

