432Hz聯乘本地藝術家Ann Wong　體驗繪畫圈續來治療情緒病患歷程

撰文：梁譯文
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【432Hz／ANN WONG／聯乘／藝術】自從2021年開始，本地選物單位432Hz開展了SUPPORT YOUR LOCAL企劃過後，一直致力在香港四處發掘並邀請不同好友單位進行合作，從而連結各方各界推動本地創作文化注入更多正能量。來到近日432Hz再次發佈全新聯名項目，邀請曾深受情緒困擾的本地藝術家Ann Wong（黃靜雯）擔任合作夥伴，透過「圈續」畫作修行概念設計出一系列聯名作品，除了加強藝術家的曝光度之外，也讓大家可以了解到情緒病患者的心路歷程。

432Hz聯乘Ann Wong SUPPORT YOUR LOCAL企劃（432Hz）
Ann Wong「圈續」畫作（432Hz）

本回432Hz的SUPPORT YOUR LOCAL系列便利用圈續作為引發藍本，並挑選出一幅風格最鮮明的作品作為主素材，毫不保留地移植到開領短袖恤衫與Arigatote手提包中，作品用上高清數碼印刷技術，將圈續畫作上的筆觸和色彩一一注入到系列之中，而素材方面亦刻意採用抗皺液氨處理棉質製作，完美地將畫作忠實地呈現。

432Hz聯乘Ann Wong的特選「圈續」畫作（432Hz）
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在香港這個甚麼都講求快與回報的急速城市下，不少人確實也患有不同程度的情緒病，當中畢業於香港藝術學院陶藝藝術高級文憑的Ann Wong亦不例外，曾憑著作品「器」奪得學府內所頒發的Best Artwork（Ceramic）2013獎項，及後更於澳洲皇家墨爾本理工大學進修陶藝學士學位，不過後來卻因為躁鬱與焦慮症所影響，情緖起伏不定，因而選擇暫時停止陶藝創作，開始利用繪畫來梳理當下混亂思緒，逐漸創岀她自身獨有的「圈續」療癒心靈之旅。

本地藝術家Ann Wong（432Hz）
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Ann Wong向來對於重複性的創作方式均深感興趣，偏好在顏色運用方面作為切入點，每當在受到情緒困擾之際，Ann Wong習慣執起畫筆記錄當刻心理變化，而不其然地畫圈成為了讓她心情變得平靜、專注、舒暢的創作媒介，由一開始純粹地以鉛筆畫圈，再到及後換上不同色彩與線條，環觀多年來的畫作，有些井井有條、有些雜亂無章，背後其實也記錄着她當下心境與情況狀態，縱現今天Ann Wong經已擺脫了情緒病的困擾，但她也繼續選擇以畫圈的創作過程來享受每次修行，對於Ann Wong來説，「圈續」可謂這位當代藝術家的代表作。

432Hz聯乘Ann Wong SUPPORT YOUR LOCAL企劃（432Hz）
432Hz聯乘Ann Wong SUPPORT YOUR LOCAL企劃（432Hz）
432Hz聯乘Ann Wong（432Hz）
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