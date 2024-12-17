男生聖誕禮物｜精選Seiko四款腕錶　運動到斯文迎合不同MSTI人格

又到聖誕，相信不少人仍為送禮而苦惱。腕錶一直是男生聖誕禮物熱門之選，《一物》編輯部以MBTI 16型人格出發，為女生嚴選出四款Seiko腕錶，不論你的另一半是I、E、S、N類型人，再加上穿搭配襯貼士，定會找到合適腕錶送給你的最愛，以時間定情共渡一個Sweet Sweet Christmas。



Seiko Prospex Sea SPB481JI

海浪風情為E人而設

Seiko Prospex Sea SPB481JI

Seiko Prospex Sea SPB481JI潛水錶外型設計優雅時尚，以精鋼打造的流線型錶殼經過拉絲和拋光處理，耀眼鮮明的弧形輪廓盡顯細緻工藝，而象牙米色錶盤的圖案紋理源自海浪，至於多邊形黑色單向旋轉錶圈則帶來動感，令人不其然聯想起海岸的美麗風景。

功能方面，腕錶直徑41.3毫米的SPB481JI 配備6R55自動機芯，300米防水性和長達70小時動力儲存，Lumibrite充填的指針，暗黑環境一樣看得清楚時間，配合 4及5時中間位置日期視窗，簡潔易讀。E人性格外向，善於交際又精力充沛，SPB481JI正好符合其個性，不論日常上班或渡假暢泳，絕對是上山下海的好拍檔。

【穿搭貼士】

現在Racecore、Tenniscore等運動潮流火熱，Seiko Prospex Sea SPB481JI 潛水錶襯上Oversized運動外套、薄底賽車球鞋，營造時尚Sporty Chic風格。

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Seiko Presage SPB463J1

低調極簡為I人而設

Seiko Presage SPB463J1

日本傳統工藝一直為人所稱頌，而Seiko Presage SPB463J1正好將這精髓表露無遺，Presage系列把機械製錶技術與傳統工藝色彩巧妙地融為一體，系列新作SPB463J1送上極簡的設計風格，素色錶盤配合靈感源自絲織物的紋理，色彩如同未經漂白的天然織物，柔和自然又潤澤亮麗的視覺美學，那無添加的純淨感觀滿載日式禪意。

SPB463J1特色錶盤跟周圍光線反射，營造出一種迷人的深度，再配搭頂部呈弧形的時標與向時標方向微微內彎的分針和秒針，整體瀰漫著溫文爾雅的High-End感覺。長青永不過時的設計，給予人沉實穩重的感覺，假如你的男伴性格如同I型人般內歛而不愛張揚，這錶的低調美學正好跟他的待人處事之道互通。

【穿搭貼士】

SPB463J1的無添加潔淨美感，跟現在大行其道的Quiet Luxury「靜奢風」極簡服裝是絕配，加上一副日本職人手造眼鏡，流露出越低調越高級的帥氣。

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Seiko Prospex Sea SPB381J1

兩地時區為N人而設

Seiko Prospex Sea SPB381J1

Seiko Prospex Sea SPB381自面世以來深受錶迷歡迎，這是Prospex系列首枚注入GMT功能的潛水錶，難怪成為Hero Product。Seiko潛水錶早於1965年初度場，自此品牌不斷研發新技術，將運動腕錶的界限不斷推前，潛水錶更是其力作，經過多次改良系級，Prospex系列在潛水錶界別中佔著領先地位。

SPB381J1使用6R系列6R54自動上弦機械機芯，首度配備兩地時區GMT功能，指針可以一小時為單位進行獨立調較，並不會阻礙日曆指針，加上可達三日動力儲存，無疑是可靠又安全錶作，那份應做就去做的勇敢果斷態度，跟N人喜歡天馬行空、思考未來和探索新的想法不謀而合。至於兩地時間的設計，假如你跟另一半打算在聖誕新年長假期到海外旅遊最適合不過。

【穿搭貼士】

SPB381J1絕對是旅遊、戶外活動良伴，襯上山系設計，如機能性設計的防水外套、保暖Fleece，或是寒冬時厚身羽絨，同樣時尚有型。

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Seiko Presage Craftsmanship Series SPB405J1

精巧漆藝為S人而設

Seiko Presage Craftsmanship Series SPB405J1

近年Dress Watch再度興起，復古色彩的腕錶成為時尚重要指標，Classy氣質的Seiko Presage Craftsmanship Series SPB405J1是當中表表者。SPB405J1錶盤用上了漆藝（Urushi）製成，這是一種具有數百年歷史的日本傳統功藝，Seiko設計團隊經努力研發後將之融入製錶之中，以新帶舊將日本精巧傳統手藝的鉅細無遺再次帶到現代人生活之中。

SPB405J1除了展現漆藝外，簡化了錶盤布局換上細長的條形時標，加上金黃色的搶眼秒針，時間顯得一目了然。S型人注重細節，按步就班，喜歡看得到、摸得到、聽得到的事物，SPB405J1巧手細膩的工藝完全符合他們所追求的原則。

【穿搭貼士】

日本時尚圈極為推祟的City Boy穿搭，近年愛以Dress Watch來配襯比較街頭色彩的服裝，SPB405J1的文藝氣息正好能做過這種對比強列的時尚效果。

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