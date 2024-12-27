DX設計館的快閃館港日跨界聯乘展覽　呈現本地時裝設計創意新面貌

由香港設計中心營運的時尚設計新地標DX設計館正式落戶深水埗，現已開放予大眾參觀，館內正舉行各式各樣展覽與活動，讓大家可以從中深人了解本地時裝設計巧思與創意。於DX設計館地下快閃館舉行的展覽「Takuma Fujisaki’s Mogols: A Hong Kong Fashion Collaboration with FIP & DIP」由日本藝術家與本地時裝設計師品牌作跨界合作，感覺耳目一新，《一物》請來一眾有份參與的設計師現身說法，一起分享對這個設計新地標與跨界展覽的看法。



DX設計館旨在將設計推向大眾層面，加深他們對設計的認知，亦借此加強業內不同持份者的交流互動，激發更多創意與合作機會，在香港屬於嶄新模式。其中在地下快閃館舉行的設計展覽「Takuma Fujisaki's Mogols: A Hong Kong Fashion Collaboration with FIP & DIP」絕對是重點，以港日聯乘交流的方式，呈現本地時裝設計的創意新面貌。

是次展覽的開幕活動邀請了來自本地時裝業界嘉賓及時尚愛好者、及社交平台時尚KOL參與，並與日本藝術家藤崎琢磨及本地時裝品牌的12位設計師現場互動。（香港設計中心）

「Takuma Fujisaki's Mogols: A Hong Kong Fashion Collaboration with FIP & DIP」展覽是以聯乘方式來喚起大家對香港時裝設計的興趣。有扭扭棒雕塑家美譽的日本藝術家藤崎琢磨（Takuma Fujisaki），以色彩繽紛的扭扭棒創作，變化出小怪獸、外星生物、星際英雄等數以百計既超現實又可愛的科幻角色。藤崎琢磨過去曾跟BEAMS JAPAN、GINZA GALLERY G2、蔦屋書店等時尚品牌及藝術空間合作。

DX設計館將時裝設計與藝術玩具結合是新嘗試，讓大眾了解生活的一點一滴都是設計，而不同元素的聯乘也可以在創意中衍生出來。藤崎琢磨創作的MOGOLS角色猶如大家族般多元化，加上用色鮮艷奪目，大人小朋友同樣喜歡，借此獨特的展覽，吸引市民一起關注香港時裝設計。

有扭扭棒雕塑家美譽的日本藝術家藤崎琢磨（香港設計中心）

今次別開生面的展覽，展出12個26厘米高的藤崎琢磨的標誌性MOGOL ALIEN立體模型，模型分別穿上12位來自時裝創業培育計劃（FIP，Fashion Incubation Programme）及設計創業培育計劃（DIP，Design Incubation Programme）的香港時裝設計師品牌，擦出漂亮的火花。《一物》走訪其中五個參展的本地時裝設計師品牌，一起細說他們設計的創作點滴。

PONDER.ER由Alex Po與Derek Cheng共同創立（香港設計中心）

由Alex Po與Derek Cheng共同創立PONDER.ER，憑着性別流動設計並解構社會性別刻板印象為人熟悉，這次作品《The Crooked Denim MOGOL ALIEN》正好呼應著品牌的座右銘，以PONDER.ER獨特的牛仔布捻摺技術，為MOGOL ALIEN度身訂造的仿如液體般流動扭曲的牛仔服裝，質感和觸感表達情感的無限可能性。

PONDER.ER作品《The Crooked Denim MOGOL ALIEN》（香港設計中心）

二人同在英國中央聖馬丁學院修讀時裝，Derek認為在英國讀書學習最大得著不是製衣技巧，反之是如何讓思維、視野擴闊。「我們向來探討時裝與性別之間的界限，時至今天，無論中國、日本、韓國或是香港已由保守變成有不少志同道合之士，我們樂見這情況出現。」他們亦表示DX設計館是香港少有能聚集所有在創意產業工作朋友的實體空間，「DX設計館能在深水埗設館是相當有趣，也令香港市民或遊客都可以感受本地設計的氛圍。」

Wilsonkaki始創人Wilson Yip（香港設計中心）

Wilsonkaki始創人Wilson Yip為MOGOL ALIEN製作一件經過重新考量比例設計的工裝夾克和工裝褲《Blue》，他用上碎布片、拉鍊、繩索、緞帶和帶子等工作室剩餘材料進行升級再造，巧妙地將工作室物品被轉化為獨特的可穿戴藝術作品，符合通過實用性來探索日常服更多可能性的品牌宗旨。

Wilsonkaki作品《Blue》（香港設計中心）

Wilson指今次是很好的契機與非時裝的朋友交流，「藤崎琢磨是日本知名的Art Toy創作者，於我來說，時裝與玩具是兩大不同的產業，所以我覺得這次很好的機會說明兩者可以並存，亦可讓雙方互相了解各自圈內的想法，成為一道讓大眾接觸香港時裝的橋樑。」Wilson再分享之前參與東京時裝周經驗，「東京時裝周的自由度很高，當你的品牌獲批准參與後，便要獨力準備整場時裝騷，而這個寶貴過程是人生中一次獨特又難忘的經驗，反觀在香港舉辦時裝騷會得到不同人士、部門的支持。」

YMDH主理人Jason Lee（香港設計中心）

幽默手法與快樂元素一直是YMDH（You Make Daddy Happy）演繹時尚的方式，作品《Hello MOGOL ALIEN, Where's Mickey?》瀰漫著童心與歡樂的基因，主理人Jason Lee以收集回來的復古米奇老鼠商品製作MOGOL ALIEN服裝，探索時尚的可能性，同時又減少衣物浪費，繼續為世界創造快樂。

YMDH作品《Hello MOGOL ALIEN, Where's Mickey?》（香港設計中心）

YMDH向來喜歡與本地不同藝術家或設計師合作，Jason早已留意藤崎琢磨的Art Toy創作，他說時裝業、玩具業曾是香港是引以為傲的事情，DX設計館誕生讓他看到希望，「很高興香港終於有一個可以令各本地設計師發揮所長的地方，希望藉此機會讓各設計師朋友能踏出香港面向世界。」Jason以百份百在香港製造為榮，他表示YMDH本着盡量做得更好的心態去看待每個創作，「品牌會向環保，可持續發展作為品牌方向，未來YMDH還會跟不同藝術家進行合作。」

Angus創立同名品牌ANGUS TSUI（香港設計中心）

ANGUS TSUI同名品牌以可持續性核心轉化成未來氣息設計見稱，參展作品《XenoFuturist》同樣對環境可持續性的熱情而創作太空殖民的故事，有機外骨骼結構、異世界色彩組合和獨特的紡織設計，並應用了雕塑般的圖案剪裁和可持續的牛仔布紡織，向未來世界進法。「我收藏很多人偶玩具，看到這些人偶身上的衣服也會帶給我靈感，玩具身上的衣物雖然縮小，但細節依然存在。」

ANGUS TSUI作品《XenoFuturist》（香港設計中心）

ANGUS設計貫徹環保設計信念，「對比起十年前接觸環保議題，現在無論香港、大灣區甚至中國內地的企業都愈見重視，讓消費者們在耳濡目染下學懂何謂環保社會責任。」DX設計館對他來說更是夢寐以求在香港發生的項目：「DX設計館選址深水埗絕對適合，這既是孕育香港時裝的搖籃，也能結集整個本地時裝圈。近年深水埗發展愈見成熟，創意、新式店舖進駐，亦吸引不少遊客前往，方便內地、海外人士了解香港的設計產業，就像一個全新的線下平台令市民大眾接觸本地設計師。」

KowloonCityBoy主理人王韜棋（香港設計中心）

第一眼看到KowloonCityBoy設計，眼睛情不自禁地被其色彩與活力所吸引。今次作品《Kowloon City Boy》為MOGOL ALIEN配上校園風格，闊身潔白短袖襯衫、鮮艷黃色寬鬆運動褲，再加上飄動俏皮領帶，強烈對比帶來率性玩味，又平易近人。品牌主理人王韜棋（Toki）對時裝與玩具同樣鍾愛：「近十年來玩具在工藝表現上愈來愈精細，已經脫離了『玩具』這一詞，演變成擺設、藝術品，時裝亦如是。」

KowloonCityBoy作品《Kowloon City Boy》（香港設計中心）

Toki今次能成為展覽一份子感到非常榮幸：「當走進DX設計館會感到一份宏偉感，寬敞樓底提升空間感；座落在深水埗很有親切感，令我回想起剛開始接觸造衫的讀書時光。此外，DX設計館很接近民居，有助從未接觸過時裝的人嘗試了解時裝是怎樣的一回事，再者深水埗已成為了文青與中古物、工藝品收藏家、咖啡愛好者愛流連之地，這地方正好提供一個全新的景點，讓他們接觸更多本地創意設計。」

欣賞更多參與「Takuma Fujisaki's Mogols: A Hong Kong Fashion Collaboration with FIP & DIP」展覽本地設計師作品：

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DX設計館的「D」和「X」各有特別意思，「D」是代表設計（design）與設計中的學科（discipline），「X」則帶有倍增（multiply）與聯乘（crossover）意思。佔地五層總面積達3,600平方米，現正舉行中的精采展覽，除了「Takuma Fujisaki’s Mogols: A Hong Kong Fashion Collaboration with FIP & DIP」，還有了解香港設計歷史傳承的「香港設計生態」、探討形塑亞洲設計面貌的獨特傳統、多元發展軌跡和文化交流的「亞洲設計脈沖」等。

DX設計館2樓的常規展覽「香港設計生態」（香港設計中心）

DX設計館

地址：九龍深水埗通州街280號

開放時間：上午11時至下午7時（星期一至日）

*DX設計館由2025年1月1日起逢星期二休館

「Takuma Fujisaki’s Mogols: A Hong Kong Fashion Collaboration with FIP & DIP」展覽和快閃店

開放時間：中午12時至下午7時

地點：G/F快閃館