中環個性髮廊　晚上變身爵士Live酒吧　店主：只做「洗剪吹」

在香港中環，一個酷大叔開了一家小店。白天，他一個人打理這33平米（約360呎），只為5個客人剪頭髮。到了晚上，這裏就會響起全香港最棒的爵士樂，世界最頂級的音樂人在此演出。這獨一無二的現場，至今已有14年！

我叫Benky，我是學剪頭髮的，同時非常喜歡聽爵士樂，12年前就開了這間Visage One Hair and Music。這裏的構造和裝潢都很簡單，有一個小閣樓，大部分是白色的木質結構。白天的時候它是間髮廊。我每天最多接待五個客人，基本上都是熟客。我只負責最簡單的「洗剪吹」，不會做燙染， 因為我喜歡自然的髮型。觀察客人的面型、髮質，再聊聊天了解他們的喜好，這樣就夠了。

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每個周六的晚上，這裏就會變成爵士酒吧。下午五點我就會停止接客，把剪頭髮的工具收起來，再放出一些枱椅。調暗頂部的三盞吊燈，再點上幾枝蠟燭。店鋪門口也會放些蠟燭，就像一束光可以帶領人們進來。

一般到了七八點，樂手和客人們就會陸陸續續地進來。他們習慣性地先在門口吧台點杯酒，然後慢慢入座。人多時， 這裏最多能有二十多人， 整個空間都佔滿了。 站着的、靠在樓梯旁的、坐在地板上的；年輕的、年長的，都因為音樂而聚在這裏。

在我這裏演出的樂手來自五湖四海，不管是國內國外的，聲名大噪或者初出茅廬的，我都願意提供這個場地讓他們來演出。這一次來的樂手都非常厲害，更有一位可以稱得上為全香港前三的結他手！

有一次樓上的人來投訴說：「你的色士風聲音太難聽了，我打麻將都比你好聽！」 我不知道該說什麼， 只是覺得很無奈......

按圖看看髮廊​晚上變身​爵士Live酒吧​的圖片▼

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現在的香港人都太浮躁， 已經很少有人願意靜靜地聽音樂了。 Benky

現在的香港人都太浮躁， 已經很少有人願意靜靜地聽音樂了。（一条提供）

現在我是一個人生活， 但每天都過得很充實。我堅持早上七點去海邊游泳， 無論刮風下雨。 每逢周六還會跟一群夥伴舉行游泳比賽。工作之餘我喜歡看二手書， 小閣樓裏擺的書都是我看過的。有一點閒錢我就會關掉店， 出去旅遊，認識新朋友。 我不是那種人，會把一家四口當做人生目標。 我一個人、一家店、幾件愛好， 一點都不寂寞。

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