【Gucci】紐約古雅書店　Alessandro Michele的文藝不止於時裝

逛街、翻書、看電影，你的精緻午後被Gucci承包了。

GUCCI Wooster Bookstore座落於紐約市的Soho區Wooster Street。（外灘提供）

如果要評這幾年最為炙手可熱的奢侈品牌，Gucci肯定榜上有名。然而，Gucci竟然不好好賣手袋，竟然不務正業地開了間書店！

其實在2015年之前， Gucci的熱度遠不及現在。直到Alessandro Michele作為創意總監上任，讓Gucci在短短4年內逆風翻盤，品牌一改沈穩的形象，變得既復古又浪漫，還帶著一些玩味的俏皮感，成為最炙手可熱的一線奢侈品牌。

而這次Gucci開設書店，則是將時裝中的文藝氣息，裝進了一個更加親民的空間裏。去店裏看看書，或者花個20美元買一本回家，也可以很時髦。

這個超美的古典空間裏 擺放了近2000本

Gucci新開的這家「Gucci Wooster Bookstore」坐落於紐約SOHO區，和此前開設的「Gucci Wooster」只有一牆之隔。容納它們的是一座已有155年、橫跨兩條重要街道的歷史建築——書店正對西百老匯大街，而創意空間正對的是Wooster Street。

按圖看看Gucci書店的地理位置及內外設計風格▼

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而為了能讓到店的客人365度無死角地感受這裏的文化氛圍，書店精選了大量藝術類書籍，更是請來了Dashwood Books（一家專注於當代攝影的地下書店）的創始人David Strettell親自上陣選。

足足2000冊的書籍中，涵蓋了當代書本、珍稀的古舊書冊、風格各異的小眾雜誌，更有已經停印的絕版圖書！它們涉及的領域也非常廣：時尚、生活方式、青年文化、藝術、室內設計與建築、插畫，以及攝影等，光是過一遍書本品類，似乎就能沾上不少書生氣。Gucci上個月剛出的限量圖冊《 World （The Price of Love）》，店裏也有賣。話說回來，店裏的時尚類書籍不會僅限於自家品牌，像川久保玲和 Alaïa這類國際大牌的出版物也能在這裏找到。

限量圖冊、各大品牌的設計書籍都在Gucci Wooster Bookstore找到，按圖看看館內的重點珍藏▼

不得不提的是店裏的書本定價，大致維持在了20美元到1000美元之間（約港幣150-7900元）。

作為實體書的話確實有點貴，但是想想Gucci的時裝，再想想攢錢才會下手的手袋，店內的消費門檻是不是一下子降低了一大截？

而身為一處「文化交流場所」，書店還將為創意人士以及附近的居民，定期舉辦文化相關的活動，說不定下一次見到你愛的作家，就是在這家店裏。

而身為一處「文化交流場所」，書店還將為創意人士以及附近的居民，定期舉辦文化相關的活動，說不定下一次見到你愛的作家，就是在這家店裏。（外灘提供）

紐約電影人的前衛新片 也能在這裏看到

看到這裏你也許會想：這年頭，看書也能在奢侈品店裏實現了。而其實， Gucci能提供的遠不止如此。從書店區域再往深處走，可以看到一處放映室，它也是連接着書店與時裝精品店的重要區域，負責展示影像世界生生不息的活力。

Gucci還會與紐約城中的電影院合作，專門為當地電影人提供施展拳腳的機會——前衛的、實現性的、新浪潮派的影片，都有機會在這裏露臉。

你以為書店已死？Gucci說：「不！」按圖看看如何將電影元素注入書店，令書店充滿生機▼

在書店之前 Gucci已經擁有一座「花園」了

其實，Gucci不是第一次不務正業，也不是第一次流露出，試圖把品牌延伸成一種生活方式的野心。在開設書店之前，Gucci已經擁有一座「花園」了——它是位於意大利佛羅倫斯（Florence）的Gucci Garden。

按圖看看在意大利Gucci Garden的設計特色、擺設及創意產品▼

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Gucci的這家新店有沒有燃起你的愛書之心？

【本文獲「外灘時尚」授權轉載，微信公眾號：bund-style】