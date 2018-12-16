【AJ13xCLOT】陳冠希的粉色兵馬俑：INNERSECT引領中國潮流文化

上個週末在上海發生了兩件大事，一是上海迎來了2018年的第一場雪，二是INNERSECT。數以萬計的年輕人冒着大雪，湧入上海新國際博覽中心，讓人意識到，即便在中國，潮流文化也早已撕掉了「小眾」的標籤，成為年輕人最重要的生活方式。

INNERSECT 2018（Instagram@innersect_official）

去年首屆INNERSECT潮流文化體驗展被安排在了10月的上海，當時正是不冷不熱的好時節，非常有利於大家在展會上發揮搭配功力。今年的戰鬥條件則要嚴苛得多，畢竟上海0℃低溫的「魔法攻擊」不是鬧着玩的，但真正的hypebeast kids還是能完美亮相——他們中的一部分選擇咬牙捱凍，另一部分則淡定地穿起了網紅款Supreme雪山或TNF（The North Face）聯名羽絨服。Canada Goose和始祖鳥（Arc'teryx）在這兒不算標配，不僅顯老，連價格都被那些潮牌超越了。

陳冠希的「朋友圈」

場館入口處一抬頭，隨處可見的是INNERSECT大logo下方，一行小字「陳冠希呈現」。這裏所謂的「呈現」就是present，我們經常在外國電影正片前最重要的中心字幕，以及藝術展上看到這個詞。對於陳冠希在INNERSECT的角色，大部分觀眾其實都說不清，「老闆」、「創始人」、「演出嘉賓」什麼說法都有。這些說法都對，也都不對。在官方定義裏，陳冠希是「創意總監」，事實上他更是這場潮流文化展會最重要的臉面——觀眾衝着他「華人潮流教父」的身份買票進場，前來參展的各路品牌主理人也大都是陳冠希的私人好友。

場館入口處一抬頭，隨處可見的是INNERSECT大logo下方，一行小字「陳冠希呈現」。（外灘提供）

在逃離娛樂圈的那些年，陳冠希在美國和日本建立了一張龐大的潮流關係網。如今他就站在「INNERSECT」（源自單詞intersect，意味交叉口）的中心，把這些品牌迎來中國高調亮相。於是在這場潮流文化體驗展上，我們看到了上百個來自全球各地的品牌，不僅是服飾單品，更有來自不同國度最前衛的思考方式和文化理念。在這裏能見到來自洛杉磯的紋身師和理髮師、來自波士頓的「雜貨店」、來自紐約的美妝店，甚至來自日本的「魚鋪」。

來INNERSECT的理由

上百個品牌在各自的展位上費勁心思，想成為最吸引路人眼球的那一家。最大牌的那些自然佔據了市口最好的板塊，但也體現出了絕佳創意。

對於我們這些做創意工作的人來說，最重要的就是不斷出去看新的東西，現在有人幫你把所有這些聚集在上海的一個展館裏，為什麼不來呢？ 運動裝備媒體ULSUM主理人阿貌

站在品牌的角度，來參加INNERSECT這樣規模的展會，目的首先是曝光率，然後就是社交。「可以認識很多行業裏其他品牌的主理人和設計師，同時又能有被其他領域消費者知道的機會。」張藝是中國元老級街球手和比賽MC，今年把自己新打造的球鞋品牌©EQUALIZER帶到了INNERSECT。「之前籃球社群比較熟悉我們，在潮流社群我們還是一個rookie（菜鳥），所以想讓潮流圈的人也知道，我們也可以做這樣的品牌。」

在這裏能見到來自洛杉磯的紋身師和理髮師、來自波士頓的「雜貨店」、來自紐約的美妝店，甚至來自日本的「魚鋪」。（Instagram@innersect_official）

現場體驗，線上購買

去年首屆INNERSECT上，官方推出「下載同名app 後，才能線上預約展會專案及購買產品」的行銷措施，這在國內同類型的展會中尚屬首次。而且並非只有在INNERSECT展覽期間才能使用App，在展會結束之後，這裏便成為一個購買潮流單品，獲得最新資訊的線上平台。

今年INNERSECT也沿用了這樣的展銷邏輯，在展覽現場大多數品牌的商品都只支持通過手機app線上交易，品牌展台只做展覽體驗用途。對觀眾而言，app更重要的用途在於搶購限量商品，每天日程表都會標明限量商品搶購時間，只有當日入場並用手機號綁定手環的觀眾才有機會參與搶購。

這屆INNERSECT上最火爆的限量商品，首先就是陳冠希主理品牌CLOT和Air Jordan聯名的AJ13球鞋，這也是Jordan Brand首次和華人品牌聯名所以意義非凡，鞋身上代表中國傳統文化的兵馬俑盔甲造型讓不少鞋迷心動。另一雙由Nike和美國高街品牌Fear of God合作的聯名款球鞋同樣備受關注，這雙配置奢華的球鞋發售價2488元（港幣定價$2499），因為及其限量，它在二級市場上的炒價已經突破10000元。

這屆INNERSECT上最火爆的限量商品，首先就是陳冠希主理品牌CLOT和Air Jordan聯名的AJ13球鞋。（外灘提供）

國內潮流市場的癥結在哪？

溢價嚴重，二級市場炒賣，販子囤積居奇，國內潮流市場的水一點都不比證券市場淺。潮流單品價格水漲船高，許多網紅產品已經逼近了奢侈品的價位。而與此同時，奢侈品也越來越樂意放下身段，通過吸納街頭文化來吸引有消費力的年輕用戶。LV聘請Virgil Abloh當男裝總監、CHANEL老佛爺和Pharrell Williams頻頻合作，都證明了這一點。原本屬於街頭的潮流產品，和奢侈品之間的界限正越來越模糊。在INNERSECT上，我們也採訪了幾位行業人士對於這一現象的看法。

LV聘請Virgil Abloh當男裝總監、CHANEL老佛爺和Pharrell Williams頻頻合作，都證明了這一點。（網絡圖片）

馬來西亞知名視頻博主小屁孩此番為了INNERSECT專程來滬，現場也不斷有粉絲找他合影留念。他也創立了自己的街頭品牌FUTUREMADE，專注於潮流文化。小屁孩說：「大陸和馬來西亞，兩個市場最大的差別就是人口，中國關注潮流文化的人數最多，市場熱度自然就高。街頭品牌不只可以做T恤，也可以做很厲害的單品。時尚就應該是多元化的，不該有那麼多條條框框，只要好玩就可以。」阿貌認為，產品價格高自然有它的道理，「潮流品牌裏也有很注重品質和細節的，奢侈品裏也有品質很差的，對於不同品牌有不同的溢價標準。」我會在兩個陣營裏都選擇更注重品質的產品，或是背後有一些故事的單品。

Bilibili潮流視頻UP主馬里奧則直言，潮流文化進入中國時間較短，國內沒有類似的文化積澱，跟風現象嚴重，這也造成了網紅潮流單品價格起飛。「這些品牌在國外有幾十年的積澱，滑板文化、嘻哈文化都有很大消費者基礎了。而在中國潮流文化還是舶來品，大家看哪個明星穿覺得很火就會去買，所以主流品牌會特別受追捧。」

潮流品牌裏也有很注重品質和細節的，奢侈品裏也有品質很差的，對於不同品牌有不同的溢價標準。（VCG）

馬里奧所說的主流品牌，就是INNERSECT現場遍佈觀眾身上的Supreme、OFF-WHITE等街頭品牌。但作為主辦方來說，INNERSECT顯然更樂意推廣他們從全球各地搜羅來的更有意思、更新鮮的品牌，比如BODEGA、ROUND TWO這些大隱於市的好店，這也讓INNERSECT在亞洲潮流消費者心目中，有了更重要的地位。

INNERSECT顯然更樂意推廣他們從全球各地搜羅來的更有意思、更新鮮的品牌，比如BODEGA、ROUND TWO這些大隱於市的好店，這也讓INNERSECT在亞洲潮流消費者心目中，有了更重要的地位。（外灘提供）

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