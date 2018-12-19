ZARA首推唇妝系列：法國製造親民價格　揉合彩妝大師的高訂設計

眼看着H&M、Other Stories都出了平價彩妝，Fast Fashion品牌ZARA也於近日宣布推出全新的彩妝系列——準確來說，是一個唇膏系列。

ZARA這個名為「Ultimate」的新系列主打「洛杉磯設計，法國製造」，由12支啞光唇膏，8支亮面唇釉組成。

Zara「Ultimate」彩妝系列（外灘提供）

和衣服一樣走平價路線，每支唇膏的售價是9.95歐元（約港幣89元），唇釉的售價是 7.95 歐元（約港幣71元），折合成港幣都沒過百。

按下圖看Ultimate系列的禮盒套裝詳情▼

雖然還沒親眼見到實物，不過我們完全有理由期待這個新系列。因為這個唇膏系列的產品設計師，正是彩妝大神——Pat McGrath。

被熱捧的ZARA唇膏究竟好不好用？

這次受邀為ZARA設計唇膏系列，Pat McGrat收起了自家品牌的閃耀浮誇，選擇了黑色磨砂質感的塑料作為唇膏外殼。

（外灘提供）

單支啞光唇膏的包裝是一個類似膠捲盒的透明塑料管，加上海報大片風格的彩紙裝飾內壁，拍照顏值滿分。

唇釉的包裝比啞光唇膏細一點， ZARA的字樣也變成燙金色。

按下圖看搶先上手試色的Beauty blogger試用後感▼

一線大牌御用的彩妝大咖

在已經落後於競爭對手們的情況下， ZARA這次推出唇膏系列可謂是深思熟慮，請來Pat McGrath女士擔任產品設計，就是宣傳的一大噱頭。

你可能要問了，這位Pat McGrath是何方神聖？

在Fashion Show後台工作中的 Pat McGrath 女士（外灘提供）

她是當今時裝界最有影響力的化妝師之一，「女魔頭」Anna Wintour欽點的「美國時尚界皇后」，30多年前出道至今，與無數一線設計師合作Fashion Show妝容，還與彩妝品牌Max Factor做產品研發。

隨便舉幾個例子，下圖這些辨識度極高的Fashion Show妝容都是她親手設計的▼

2015 年，她創立了自己的同名彩妝品牌，兩年後就獲得了2017年CFDA（Council of Fashion Designers of America）大獎中的「開創者大獎」。

按下圖看Pat McGrath的個人品牌介紹及風格▼

品牌走的是專業路線，雖然在國內的風刮得不如Tom Ford這類品牌大，但早已是業內諸多化妝師、造型師的心頭愛。

最近很多人在追章小蕙的公眾號，這位見過大世面的美人，也不吝多次向讀者們展示自己對於Pat McGrath唇膏的喜愛。

最近很多人在追章小蕙的公眾號，這位見過大世面的美人，也不吝多次向讀者們展示自己對於Pat McGrath唇膏的喜愛。（截圖自章小蕙公眾號）

2007年，ZARA曾經在美妝界小試牛刀，推出過包括眼影盤在內的彩妝系列，此後除了香水便沒再出過美妝產品。

但在此之前，無論是競爭對手H&M，還是同公司旗下的Bershka和Stradivarius，都已經推出過完整的彩妝線，並在歐美地區取得不錯的銷量。

而作為Fast Fashion巨頭的ZARA除了每年推出幾款香氛，一直在這方面沒什麼聲響。

這次ZARA彩妝一出，就高調推出唇膏系列，不得不說是個快準狠的策略——抓住了女孩子梳妝台上「永遠缺一支唇膏」的心理，用漂亮的包裝和低廉的價格搶灘市場。

依靠ZARA在Fast Fashion界的強大影響力，想必也不愁賣。

依靠ZARA在Fast Fashion界的強大影響力，想必也不愁賣。（截圖來自Vlogger@beautychf）

ZARA如果推出更完整豐富的彩妝系列，你會買嗎？

【本文獲「外灘時尚」授權轉載，微信公眾號：bund-style】