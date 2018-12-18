Yves Saint Laurent 60年代百張畫作拍賣　黑衣惡魔插畫首次曝光

位處法國巴黎的Cornette de Saint Cyr拍賣行將於當地時間12月19日拍賣時裝設計師Yves Saint Laurent的畫作。今次拍賣的100張畫作創作於1961年與1962年之間，是為書本《Le Diable à Paris》（The Devil in Paris）創作的插畫，那時的Yves Saint Laurent剛剛離開Dior並發佈了自家品牌的第一個系列。畫上的惡魔穿上胸前有紅色荷葉邊的黑色連身衣，頭上有兩個小角，可惜書本最後未能成功出版，所以不少作品都是第一次展現在人前，而畫作會在拍賣會前進行展覽。

書中YSL筆下的Devil（WWD）

Yves Saint Laurent的畫風深受藝術家Christian Bérard的影響。Christian Bérard在上世紀50年代是藝術界的重要人物，曾為CHANEL、Dior和Elsa Schiaparelli畫插畫。Christian Bérard用上簡單的線條，寥寥數筆便能把圖像的輪廓勾勒出來。在1950年5月，只有十三歲Yves Saint Laurent第一次與Christian Bérard邂逅——跟隨母親去觀賞話劇《Molière’s École des femmes》（School for Wives），那正正是由Christian Bérard設計場景和服飾的話劇。「紅色的布幕徐徐升起，Christian Bérard所設計的場景映入眼簾。在花園內，Agnes告訴Jouvet小貓過世了，那是我人生中最難以忘懷的一個景像。」Yves Saint Laurent曾這樣說。

其後，Yves Saint Laurent製作了自己的「L’Illustre Théâtre」，並用母親給他的舊布為卡紙造的人偶製造衣服，亦繪畫了不少場景、服飾的設計插圖。在1950年至51年間，他又為《Merlin》和《Madame Bovary》兩本書藉繪畫插畫。Yves Saint Laurent的插畫有著Christian Bérard的影子，同樣用上了簡單的線條去描繪物件的輪廓。更巧妙地利用了光影的特性突出各種設計及布料的特性，並配以鮮艷的色彩，讓人印象深刻。

+ 5 + 4 + 3

對於一位時裝設計師而言，繪畫草稿可說是不可或缺的一部分，一個時裝系列往往都是由一個個在紙張上的草圖，再加上工藝師們的努力，把2D的畫像幻化成一件件美輪美奐的衣服。雖然現時已有不少軟件可以取替手繪的草圖，但對比起電子化的圖畫，手繪的畫作更能表現出個人風格，亦更有味道。

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