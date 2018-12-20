【G-SHOCK】Black Out全黑系列登場　向日系軍事元素致敬

與玩具界MEDICOM TOY的BE@RBRICK系列一樣，日本Casio旗下的G-SHOCK堪稱手錶界的配色與聯乘之王，基本上每款手錶型號都有着成千上萬的獨特配色，和聯乘系列，叫人眼花繚亂之餘，更是買一輩子也買不完，吸引着全世界的收藏家永遠止境地收藏下去，例如FROGMAN系列中的村上隆及Mastermind Japan 1、2代的Collaboration，就更加是電子錶領域中的夢幻單品，其市價甚至比好些Rolex Daytona來得有過之而無不及。

村上隆 × G-SHOCK FROGMAN GWF-1000TM，乃是當前市值最叫的G-SHOCK手錶。

歷代Mastermind Japan與G-SHOCK合作的手錶。（sg.carousell.com）

不過對於時裝精而言，縱然絕大部份的G-SHOCK手錶都是以鮮艷搶眼來著稱，但始終崇黑配色才是他們的Cup Of Tea，低調之中又最具型格，而且潮流保值度最高，基本上永不過時（一生人之中你又有否聽過，黑色是落伍或不流行的呢？）。

最新推出的Black Out系列G-SHOCK，共有3款型號。

而潮流觸覺一向敏銳的G-SHOCK，當然能夠顧及到低調時裝愛好者的感受，聖誕前夕最新推出的「Black Out」系列，就開宗名義大玩酷黑色。系列靈感來自軍事工業中常見的電子時計，並建構在DW-5600BBN-1JF、DW-6900BBN-1JF及GA-100BBN-1AJF，這3款定番型號之上，全黑色錶身外型，結合拉扯力極強的Cordura尼龍錶帶，外觀無可挑剔。至於機能方面同樣出色，招牌的錶面夜光照明系統、倒數計時器一律不缺，再配備20 BAR（相當於200公尺）防水效能及高效防震系統，確保手錶在惡劣環境下仍然不失絲毫功能性。

Armadillo皮革保護套。

其實時至今日，G-SHOCK經已絕非一個單純的手錶品牌，更是一種關乎品味的文化愛好，當中所涵蓋的知識與內容，博大精深不在講，就連周邊的配套單品也是既多且眾。例如創立於2016年的東京品牌Armadillo，就是一個致力為G-SHOCK設計皮革保護套的究極單位，以最經典和必備的DW-5600和DW-6900型號作基調，由東京工房職人全人手製造，並選用日本國內優質的Tanner鞣製馬鞍皮作為原材料，做到將機能與職人工藝完美合一的高超境界。而且每個皮料極具優質的保護套，都有着隨著時間流逝和使用經年，而把皮革上的紋理與顏色，洗練得獨一無二的獨特性如其中，這種仿古着真品才擁有的美學概念，現在於G-SHOCK手錶世界之下都能夠體會得到，這無疑是一個難得的體驗。

https://g-shock.jp/

http://www.moderntimes.hk/armadillo