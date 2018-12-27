【抄襲風波】Vans起訴百貨公司Target　經典Old Skool有幾似？

說Vans的經典鞋款有不少，其中黑白配色，且兩側帶有爵士條紋皮革Old Skool絕對是其一，就算並非板仔，也會其低調又易襯等優點所吸引，因而總有一對在家中傍身。 然而這長青款式，近日惹來抄襲風波⋯⋯

Old Skool是Vans經典鞋款，外型設計早已深入民心。（網上圖片）

據TMZ消息指出，品牌Vans近日正式向美國知名百貨公司Target進行起訴。事源Target於今年八月所推出的一款名為「Camella Lace-Up」鞋履，被Vans指出其外觀設計，尤其側跟的白色條紋，存有抄襲成分及混淆消費者視覺等嫌疑。Vans更一道發表聲明：「Target是故意複製Vans Old Skool的獨有設計，而且亦清楚知道產品會造成混亂，因此令仿冒品會更易賣掉。」雖然Vans已即時要求Target停止販售該鞋款，並且作出賠償，但到目前為止，產品依然能夠在該零售巨頭的電商平台上找到，並僅以15美元價格出售。

Target疑似Old Skool設計的款式（Target）

左：Vans原有鞋款，右：Primark疑似鞋款。（complaint） 不過，Target並非近期唯一被Vans起訴者。在12月初，BoF指Vans向紐約聯邦法院提出起訴服裝零售公司Primark，指控品牌至2017年夏季系列起，部分鞋款一直有意抄襲Vans的Old Skool及Sk8-Hi兩款經典鞋履設計，當中更牽涉虛假廣告、商標侵權等嚴重法律議題 。面對一連串的抄襲風波，Vans並無嘗試以得過且過的姿態讓事情不了了之，反過來誓死也要捍衛品牌形象之舉，讓人深感明白到在這個「甚麼都可以是假」的大時代裏，保衛原創力量屬實是設計界，以至大眾也務必要正視的事情。

Vans黑白配色的 Old Skool是永恆Low-tech波鞋經典（getty images）

說回Vans具品牌象徵性的Old Skool鞋款，其實早在1977年已首度問世，其獨特之處當然是聞名天下的側邊條紋，同時採用皮革物料拼接作以加強滑板鞋的穩定性能，令這雙擁有簽名式Jazz Stripe的鞋款，就如同adidas的Stan Smith、Superstar及Nike的Cortez般一樣的Low-tech波鞋經典，並成為品牌的獨有標誌。而Old Skool系列近期為人津津樂道的新作，則要數那些crossover系列，以「Space Voyager」為名的Vans x Nasa最為矚目，還有nonnative、END等別注，每次也受盡注目。因此，恐怕Vans的「A貨」賣得再廉價，也買不到人心吧。