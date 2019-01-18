【Supreme】店舖招牌常被盜　Supreme品牌價值一直飆升！

Supreme在倫敦一間店鋪的招牌竟然被一名年輕人偷走，該名年輕人還得意洋洋拍了張合照，到底Supreme這個招牌值幾多錢？

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撰文：sourpineapple

正所謂萬物皆可Supreme，貼一個Supreme logo上去，普通一件T shirt都可以賣過千元，和其他大牌子的crossover更遠超這個價值，或者可以話，價錢炒到無上限，舉例說：Supreme X Louis Vuitton, Supreme X Rimowa, Supreme X CDG等等。

盜走Supreme招牌的少年（影片截圖）

大概Supreme創辦人James Jebbia都從無估計有一天Supreme這個牌子竟然可以強如其名──Supreme。畢竟非時裝設計出身，不承認自己是設計師的James，竟然靠拼拼貼貼不同電影劇照，與不同藝術家的合作，在基本款式上加以新元素的衣服竟然獲得大眾喜愛，賺錢賺到嘩啦啦，公司市值輕輕鬆鬆過十億美金。

Supreme創辦人James Jebbia（資料圖片）

近幾年街頭風當道，不單止Supreme借LV之力，一躍High Fashion市場，各種各樣街頭風設計亦貼上High Fashion的價錢牌，有如最近不停減價的Vetements（設計是Demna Gvasalia，同時兼任Balenciaga的設計師）而這類牌子通常活躍於各大社交平台。要看一個牌子的「國民度」，社交平台上的各式各樣數據就是很好的指標，根據統計，Supreme在去年8月的點讚數與關注數比例以1.9:1登頂，超過iamgia、Dior、Zara等牌子，深受年輕一代歡迎，難怪經常出現年輕人花上好幾個小時甚至通宵排隊為買心頭好的情形。

Supreme X LV 終極聯乘背後Hi-End與街頭化敵為友。（資料圖片）

不過雖然話Supreme近年來勢不可擋，同時也出現了一大勁敵，就是大名鼎鼎要同Samsung crossover到現在未知是否合作成功的Supreme Italia（由英資公司IBF持有）。這個「山寨牌子」先是自行在不同國家（包括中國）註冊Supreme Italia商標，更誇下海口要大規模擴張，超越真．Supreme原有的規模，並將會在來年在北京同上海設置旗艦店，可想而知「Supreme」這個活招牌的含金量之高。看來以後要買Supreme就不只是排隊那麼簡單了，還要練就一對金睛火眼分別真偽。

Supreme Italia 與 Samsung早前宣佈合作計劃。（資料圖片）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「Supreme的招牌到底值幾多錢？」​】

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