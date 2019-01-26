【Off White】LV男裝設計師　自家品牌超Gucci　Virgil成功之路

創立Off White的設計師Virgil Abloh，不但擁有Off White這個大熱品牌，更被任命為Louis Vuitton的男裝設計師。這位灸手可熱的設計師，是怎樣得到今日的成功和地位呢？

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撰文：sourpineapple

大家可能對Virgil Abloh這個名字感到陌生，但相信大家定會聽過Off White這個牌子，或者至少看到過街上有人穿過這對球鞋，又或者帶有黑白斜紋圖案的衣服，而Virgil與這個牌子又有什麼關係？

Virgil Abloh。（資料圖片）

Virgil正正是Off White的設計師兼創始人，由2013年成立至今已踏入第7年，是為當下其中一個最炙手可熱的牌子，在Lyst 2018年第三季的Hottest Brands排名中，Off White更超過了Gucci登上榜首。除了Off White的成功之外，去年3月Virgil更被LVMH任命為Louis Vuitton的男裝設計師，亦在昨天舉辦了在LV的第二場男裝秀，不難想像，這個以Michael Jackson為靈感的系列會獲得可觀的收益，特別是那幾件LV立體字母的羽絨服以及LV經典印花的外套。

本月，LV在東京設立的Pop Up Store，售賣Virgil設計的SS19男裝系列，48小時內銷售額竟然要比Kim Jones時LV與Supreme crossover的商品高上30%。不論你是否喜歡Virgil，都必須承認他驚人的帶貨能力。

可是大家也許沒想過，這位時尚圈頭號設計師，竟然不是就讀時裝設計出身，而是修讀建築。正所謂Life is a box of chocolates，你確實料想不到下一個轉角會迎來什麼。畢業後，Virgil與Kanye west（就是Yeezy那位設計師）曾經在高級時裝品牌Fendi擔任見習生，2012成立了品牌Pyrex Vision，不過一年後又結束了經營，再成立Off White。

Off White的服飾主要都是街頭風格，定位頗高，到底是什麼導致了幾千元一件的Hoodie可以火到大街大巷？這就要歸功與年輕一代了，不同於其他高級時裝品牌，目標客戶是高產階級的男性和女性，Off White的目標客戶正正是年輕一代，甚至是還沒有經濟能力的00後。要討得年輕人歡喜，社交媒體也就扮演了一個很重要的責任了，沒有誰會特別考究一個品牌是怎能火起來的，但只要Hashtag，點讚，關注者數目夠多，客戶就會自然而然的吸引過來，成為Off White的忠實客戶之一，買得起4為數字的Hoodie的客戶，買的當然不只是設計或質量，更重要的是衣服上那個圖案，乘載着的價值。儘管交叉箭咀的圖像是從一個機場的路牌上抄來，儘管字體的靈感來自手機備忘錄，圖像背後對客戶，或多或少都乘載着一種優越感，穿Off White帶來的優越感。

衣服圖案的靈感來源是機場的一塊路牌。（grailed.com）

Virgil的追隨人數。（作者提供） 是什麼天時地利人和，造就了Virgil？ Virgil可能不是一個傑出的設計師，但他肯定是一個傑出的商人或者說是企業家，能夠成功把Off White這個品牌包裝成一個乘載着街頭流行文化於一身的先鋒潮流品牌。 天時，是處於21世紀，互聯網時代，社交媒體的活躍使得他與年輕一代的目標客戶更容易拉近關係，亦更容易於互聯網上製造風頭，一股股熱潮吹捧蜂擁而至。時至今日，Off White在Instagram上的關注數超過630萬，Virgil本人的賬戶擁有350萬關注者，比大部分設計師的關注數都要高好幾倍，如Gucci的Alessandro只有不到50萬，Louis Vuitton女裝的設計師只有大概75萬。Virgil不只是當紅設計師，也是網絡紅人一個。 地利，其實可以和天時一起並談，畢竟有了互聯網，國與國之間無論相隔了多少公里，一個屏幕就拿把兩地連接起來。再也不會像從前一樣最新潮流風尚先是從米蘭巴黎等地傳播開了，然後慢慢到日本，再到香港，內地等等，地理早已不是時裝界的界限。

人和，當然歸功與Virgil的年輕客戶，當然彼此是各取所需，互惠互利，我賺你的錢，你穿我衣服。沒有年輕人的追捧，Off White這類街頭風牌子肯定走不到今天。當然，Off White也有舉辦自己的男裝女裝秀，不過Off White的最暢銷的單品，肯定是有一定品牌識別度的Hoodie或鞋子等等，畢竟Off White賣的就是自己響噹噹的名字，秀場上的服飾斷不會佔收益的大多數。客戶甚至沒留意過Off White有參與時裝周也不足為奇，畢竟現在也還有很多人用着Tom Ford的化妝品但不知道Tom Ford也有成衣。

正正是Virgil與年輕一代的關係，使了他受到LVMH的青睞，成為LV男裝的設計總監。當然不少人會覺得不忿，憑什麼一個非科班出身，只會設計街頭風的服飾的人，能夠擔任世界知名時裝屋的設計總監一職？的確，Virgil不是一個十分有才華的設計師，但是隨着各大時裝屋都急着靠攏年輕一代，一個深受年輕人熱愛的人，正是他們最佳的合作夥伴，而這個人，Virgil當之無愧。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「從Off White到Louis Vuitton, 是什麼天時地利人和造就了Virgil?」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）