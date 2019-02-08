【CHANEL】海邊都要揹！2019春夏CRUISE系列手袋：顯活力不失優雅

又是新的一年，各大知名時事品牌都陸續推出最新一季的商品，而身為時尚界的指標品牌香奈兒（CHANEL）當然也不例外。CHANEL 2019春夏高級成衣系列以「Chanel by the Sea」為主題，陽光般的夏日手袋，映襯出蔚藍天空下海濱風光的系列氛圍。這一季，CHANEL在手袋與配飾上為我們帶來什麼驚喜呢，今天為大家盤點2019春夏系列中最值得入手的時尚手袋。

(世界高級品)

今年有許多品牌，運用手袋做出層次，比起服裝運用多件上衣布料堆疊出來的層次，在手袋上則是將兩款不同袋款，或是相同系列的手袋重複搭配使用，CHANEL身為時尚的龍頭，當然也將此趨勢發揮到淋漓盡致，除了運用兩條鏈帶同時背上兩個經典菱格袋外，購物藤編手袋搭配迷你菱格袋的設計也讓人着迷。

1）FLAG BAG

CHANEL這款漸變珊瑚粉的FLAG BAG絕對擄獲許多人的芳心。根據色彩研究機構Pantone最近它們公佈了2019年的流行色：珊瑚色Living Coral。毋庸置疑，從顏色上就可以判定這絕對是CHANEL新春款的人氣商品。珊瑚粉的變色鏈條袋，最流行的時髦寬肩帶，五金做工是一如既往的精緻，尤其是鏈條中間的變色粉色扣環的細節更是讓人驚艷，絕對是2019大家的焦點手袋。

Pantone色的CHANEL你喜歡嗎？按圖看看FLAG BAG有什麼新搞作▼

2）BOY CHANEL

每個初次買CHANEL的女士都必定會入手經典款BOY CHANEL，分明的菱形格紋十分受歡迎。在2019年的早春CRUISE系列中，BOY CHANEL進行了大變身，變得更加小巧輕便，適合現時女性喜歡背小袋出街的趨勢，還有相當亮眼的寶藍色和Tiffany Blue。

豎款的BOY CHANEL比以往更輕巧！按圖看看大變身後的BOY CHANEL▼

3）VANITY CASE

VANITY CASE外形優雅，手袋空間相對較大，才推出近一年的時間就成為熱門商品，在2019早春CRUISE系列以紅白藍拼色重新演繹手袋，帶給人全新感受。

CHANEL竟然是紅白藍色？按圖看看新的VANITY CASE拼色吧▼

4）SMALL ROUND BAG

這一季的SMALL ROUND BAG救生圈則是放棄了粉白配色，換成了更加百搭的紅白與黑白，整體造型呆萌俏皮又不失優雅。因為它特殊的外型，不管在任何穿搭上，絕對都能成為搭配的重點，絕對是2019必須要入手的單品。

救生圈俏皮又不失優雅！按圖看看紅、黑色的SMALL ROUND BAG▼

5）GABRIELLE

Gabrielle是CHANEL 2017首次亮相的新成員，剛推出時大家還看不出奇貌美之處，但到了今年出現這種讓人眼睛為之一亮的配色設計之後，整體的外觀換然一新。手袋對比鮮明的結構挺括與柔軟，同時呈現。金色與銀色的雙鏈金屬背帶展現獨特風味，拉鍊的設計則以皮質拉袢飾以CHANEL雙C標誌配飾。

GABRIELLE剛推出時大家還看不出奇貌美之處，按圖看看新一季GABRIELLE的精緻設計▼

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2019香奈兒CHANEL春夏最新必敗包包推薦】