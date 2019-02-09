【時裝政治學】為甚麼女性政治人物要穿白衣？配色暗藏玄機...

某程度上來說，時裝是表達自我的好方法，通過穿上每一件衣服，向世界表現個人形象。假若身為女性政治人物，有時候服裝比起說話，卻可以變得更響亮。她們當中的穿搭及配色，原來也暗藏了不少玄機？

在周二晚上（2月5日），美國總統特朗普（Donald Trump）發表國情咨文演講，期間幾十名女議員身穿白衣出席。（網上圖片）

2017年，Jennifer Lawrence穿上Dior白色Statement Tee，剛巧也是選用白色。（網上圖片）

在周二晚上（2月5日），美國總統特朗普（Donald Trump）發表國情咨文演講，期間幾十名女議員身穿白衣出席，她們利用衣服代替言語，發出團結一致的信號，並向世界宣告強而有力的「無聲」力量。

有時候，服裝穿搭比起出言，卻來得更響亮，配色更暗藏玄機。（Huffpost）

經常被指不尊重女性的特朗普，當他在演說提及女性就職問題時，一眾穿上白衣的女議員立即起立鼓掌，視覺上不但引人注目，更是當日難以忽視的亮點之一。其實，這並不是女性第一次使用「白色」來表視女權，早於20世紀初，政黨婦女會及政治聯盟領導人之一Emmeline Pethick-Lawrence，就在當時選擇了三種主要顏色來代表選舉運動，包括白色（純潔）、紫色（尊嚴）及綠色（希望），並希望幫助1908年集會的參與者 。

1911年的曲目「The March of the Women」，歌曲海報上的選舉旗的顏色，分別是紫色、白色和綠色。（Huffpost） 1908年在倫敦所舉行的集會上，足足吸引了成千上萬的參與者，女性們紛紛穿上白色服裝後，產生了相當巨大的視覺衝擊。白色代表純潔，當年亦有些說法表示，那些為了爭取選舉權而鬥爭的婦女們，她們認為穿上白衣，並能將自己呈現為純潔和女性化，更能獲得男性的尊重。另外，綠色和紫色，只會在小型活動出現，而白色的應用，則鼓勵於大型聚會中穿用。根據《紐約時報》所報導，在美國白色、紫色和金色，都是全國婦女黨的官方顏色。

Shirley Chisholm（網上圖片） 多年來，不少女性政治人物，都在重大場合紛紛穿上白衣。1968年，Shirley Chisholm是第一位黑人女性當選國會議員，當天亦身穿白衣；1984年，Geraldine Ferraro接受民主黨全國代表大會副總統提名，同樣地也穿上白衣。而近年，希拉里（Hillary Clinton）穿上白色衣服的次數也越來越多，包括在2016年接受民主黨總統候選人提名、2017年1月特朗普就職典禮上，選擇穿上暗藏政治密碼的白衣。有人則表示，穿白衣的決定，是為了讓女性再次團結起來，來反對特朗普試圖侮辱女性及多年來取得的進步。

美國眾議院議員Alexandria Ocasio-Cortez，在宣誓就職亦選擇穿白衣，她也是國會中最年輕的女性。（The Cut）

在周二晚上（2月5日），美國總統特朗普（Donald Trump）發表國情咨文演講，期間幾十名女議員身穿白衣出席，利用衣服代替言語，發出團結信息。（Huffpost）

對於某些人來說，衣服的選擇並不太重要，但對女性政治人物而言，白衣更是一種政治學。無聲勝有聲，安靜的「語言」，卻比起說話來得更為響亮。

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