【CHANEL】 2019春夏高訂系列　老佛爺最後的十八世紀法國風情畫

CHANEL 2019春夏季高訂系列是最後一個老佛爺（Karl Lagerfeld）設計的高訂系列。 近年來，不少人說老佛爺江郎才盡，設計開始走下坡，甚至有不少人指SS19中模特兒的妝髮、甚至是衣服的款式都不及以往。但倘若你看過其「廬山真面目」，不得不佩服當中細膩的工藝、巧奪天工的剪裁以及十八世紀法國情懷的體現。

十八世紀法國的體現

CHANEL 2019春夏季高訂系列以十八世紀為靈感，時裝秀場地化身成風光明媚的庭園。「Fashion」一字來自法語，衣服對於法國並非只是一件用以蔽體的布料，更是國家一直以來珍而重之的一項工業。十八世紀的法國時裝工業發展十分鼎盛，以時裝影響了其他國家，當中蘊含的不只是穿衣的美學，更是一種生活的態度。

驟眼下，CHANEL 2019春夏季高訂系列最特別的定是領口，出現了不少嶄新剪裁的領子以及特別的結構。系列以寬領為主，有常見於西裝的平駁領、襯衫常用的立領外，還有一種由內向外翻開的領子。

部分款式用上了裙襯（crinoline）設計。裙襯的興起可追溯至十五世紀，是當時歐洲常見的服飾，能令裙子變得更挺、視覺效果上亦更華麗。在十九世紀中期，裙襯在歐洲地區被廣泛地使用，當中有裙襯的直徑可長達逾十米。而如此之大的裙襯同時為女性帶來了不少問題，即使在現代的設計中被使用，體積亦不會如以往龐大。

此外，老佛爺亦以法國十八世紀的瓷器作為藍本，演化出一件件高貴優雅的衣服，體現當時的活力及和諧之美。

在數百年前的歐洲，當地的土壤缺乏高嶺土（Kaolin）這種製作硬質瓷器的原料，所以瓷器多由東方進口，價格不菲。歐洲地區多製作軟瓷（Soft Paste），對比起東方的硬瓷，軟瓷的可塑性更高，不但可以在泥土上製作浮雕圖案，色彩上亦更為豐富，較適用於家居裝飾。

Manufacture de Vincennes是當時法國著名的陶瓷工廠，專為皇室製作瓷器，當時法國皇室對瓷器尤其鍾愛，所以在經濟上大力支持Vincennes廠房，路易十五以及龐巴度夫人甚至斥資為工廠在Sèvres興建廠房。在中國古時，金色和紫色是宮殿專用的顏色，來到法國，Sèvres Blue這藍色則是代表皇室的顏色。

精湛的傳統工藝帶到衣飾上

花卉亦是這系列中不可或缺的重要元素，花朵圖案以及刺繡無處不在。經過CHANEL各個工房精湛的手藝，變成衣物上美麗且精細的風景畫，當中的花朵裝飾、蕾絲以至皺摺效果，都是以全人手製作而成。

+ 6 + 5 + 4

其中一款腰上綁上交叉的連身裙，CHANEL團隊運用新的技術及技巧，以一塊布料製作出富有層次以及具有剪裁感的連身裙。

十八世紀的法國，在巴洛克藝術（Baroque）之上發展出洛可可風格（Rococo），裝飾藝術以及瓷器彩繪亦受到這種新風格影響，由巴洛克時期的規格化變得較為輕柔，同時用上較多曲線，與品牌2019春夏季高訂系列一樣，予人輕快明媚之感。

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