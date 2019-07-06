Louis Vuitton層層疊熱爆全球　高級時裝品牌原來都愛製作玩具

雖然時裝品牌不再單純集中火力製作服裝，基本上經已是平常不過的事，但其實在這個日新月異的2019年，要真真正正俘虜消費者的心，積極主力生產手袋、銀包、首飾等Accessories配件仍然遠不夠，要打造出一系列圍繞生活日常的Life Style產品，才是明智之舉。所以你會看見各大時裝品牌推出化妝品，推出文儀用品及傢具系列，或者如今次Louis Vuitton一樣，打造出小巧別緻的玩具遊戲系列。

Louis Vuitton層層疊，盛惠$3,050美元。（Louis Vuitton）

產品除層層疊遊戲本身外，也連帶一個精美可攜式保護套。（Louis Vuitton）

不過有別於時裝品牌只愛製作圖板遊戲Board Game或麻雀的傳統，今次Louis Vuitton推出的益智遊戲，就的確少有時裝單位生產過，皆因他們炮製出這款新玩具，名叫Jenga，中文名稱，就是層層疊。

傳統上的層層疊都愛以棕色木材為製作材料，Louis Vuitton這款Jenga Set就創新得多，以Plexiglass樹脂玻璃製造不在講，總共54塊Stacking Pieces，均以漸變視覺效果來分成6種顏色，由淡淡的綠松石色漸變成紫紅色都有，再於每塊玩具上，刻壓出各種Louis Vuitton標誌性的Motifs圖案，單單是用來收藏，已叫人看得如癡如醉，完全不拾得當真把它用作遊戲用途，可視作為一種高品位的生活擺設。（定價$3,050美元）

Hermès麻雀。（Hermès）

+ 5 + 4 + 3

而除了Louis Vuitton外，基本上Hermès、CHANEL、GUCCI等高端品牌都曾推出過自家遊戲單品，遊戲的類別形式或許大同小異，但不同品牌的出品，都有着自家專屬的特色，例如Hermès的版本就愛以精工木製品作主調，再結合自成一派優質皮革，展現出成熟高品味；至於GUCCI的作品則走古典主義路線，將刻意將招牌的「孖G」圖騰，以想像或意想不到的方式置入遊戲玩具之中，哪怕是售價不菲，仍然叫全世界時尚愛好者爭相購買，這就是高級時裝品牌獨有之魅力。