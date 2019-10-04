【展覽】艾未未用Lego影射毛澤東、特朗普　繼續風雨中抱緊自由

中國維權藝術家艾未未最近以《Roots》為題，在倫敦舉行展覽。 作品除表達自己旅居外地的離散之情外，當中幾幅Lego新作，不乏藝術家一貫的社會批判。 不論是特朗普、毛澤東，以至近日香港情況，都成為艾未未新作中的隱喻。

提及藝術家艾未未，港人第一時間想起的，相信是他於2011年被捕一事。當時內地以涉及「經濟犯罪」為名，扣查艾未未81天，而香港街頭亦處處湧現艾未未塗鴉，聲援這異見藝術家，捍衛創作自由。2015年，艾未未飛抵德國，至今旅居外地三年多，繼續以創作回應社會議題。

2015年，艾未未表示Lego公司以不歡迎政治創作為由，拒絕其訂單。（網上截圖）

最近，艾未未於倫敦Lisson Gallery展出作品。展覽以《Roots》為題，場上除了有點題的木頭雕塑外，同場亦有一系列實驗性Lego創作。早於2015年，這位藝術家便曾因Lego拒售積木，引起一場爭議。當時，艾未未在Instagram指出，Lego公司以「不容許使用Lego創作政治作品」為由，拒絕其訂單，其後玩具公司高層承認該決定錯誤，又指是低層員工誤解公司方針所致。同年12月，艾未未裝置藝術作品《Letgo》於澳洲墨爾本展出，以積木砌出社會人士臉龐，連同連串支持人權和言論自由的語句，貫徹這位維權藝術家「敢作敢為」的風格。

艾未未裝置藝術作品《Letgo》。（Getty images）

最近，艾未未在倫敦展出Lego新作，同樣含政治批判。其中最赤裸裸的諷刺，莫過於藝術家以Lego砌成穆勒報告（Muller Report）封面。穆勒報告於今年4月發布，針對調查俄羅斯干預2016年美國大選，以及特朗普在調查過程中有否阻撓。調查結果雖未有證據顯示特朗普通俄，但亦未能完全消除大眾疑慮。

艾未未以Lego砌成穆勒報告暗諷特朗普。（Lisson Gallery）

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同場的另一幅Lego作品雖較隱晦難明，卻又令港人感受至深。藝術家用Lego砌出抽象線條，映射六四事件中天安門毛澤東像污損案。當年學生佔領天安門廣場，同時用紅、黑顏料玷污毛澤東畫像，表態反對個人崇拜、獨裁專制。事隔三十年，艾未末除借藝術隱喻回顧當年事件外，同時亦在回應香港政局，他表示，香港曾是英國殖民地，一直為自由港口，故未有重演六四；又指自己現在能自由表達意見，應當盡責發聲，捍衞得來不易的民主自由及法治精神。

艾未未近日除於倫敦辦個展外，亦有派團隊來港記錄社會種種實況，作為藝術創作及紀錄片素材。部份片段已上載至Instagram，至於藝術家將如何利用片段創作，大家就要拭目以待。