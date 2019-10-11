【秋冬時尚】時裝大牌這一季走什麼風格？14個品牌造型照一覽

即使現在的宣傳管道不再侷限於紙本雜誌、報紙或是數位平台，每到新一季，各大時尚品牌仍需要藉由一組漂亮、優美或前衛等風格形象廣告傳遞當季訊息！

從最新一季的廣告看品牌葫蘆裡賣什麼藥（Facebook@Dior、Balenciaga、Bottega Veneta）

從最新一季的廣告看品牌葫蘆裡賣什麼藥

Gucci大手筆一次拍出30張廣告撲天蓋地、MCM找來西洋樂壇當紅新星Billie Eilish拍攝代言、YSL則讓女模與可愛小狗合照下水、Moschino則上演八點檔撕逼的drama劇情……今年秋冬廣告，告大精品藉由它們的創意來告訴我們，不僅僅是為了多賣幾個包或幾件衣服，更重要的是為了與未來世代消費者們無縫的溝通〜

Dior

對照近期時尚圈流行的即興、很生活化的影像主流，女性攝影師Brigitte Niedermair獨特的視角美學，反而讓Dior的秋冬形象顯得特別突出。投身攝影已超過15年以上的Brigitte，風格嚴謹、精準，作品通常帶著一種 「完美控制」 的硬派感。

+ 2

Gucci

搞怪，對於Gucci從來就不是一件困難的事，除了在秀上做出讓你眼球掉出來的設計外，每一季的形象廣告也是話題不斷。就當你以為Gucci應該沒梗好玩的時候，他們又立刻丟出新的驚喜！在2019年秋冬形象照中，創意總監Alessandro Michele用畫面帶你重溫50、60、70、80的美好年代，有的是牽著狗的酷女郎，有是從車內往外偷拍的角度，有的又是很刻意地擺pose，有的又像是在秀場直接拍攝的感覺，一次推出數十張，張張精彩！

Louis Vuitton

為法國時尚的一線精品，LV每一季的形象廣告也從來不讓人失望。針對2019年秋冬視覺，品牌請來了現年56歲身兼藝術家與攝影師的Collier Schorr操刀，相較於其他曝光度高明星級攝影大師，Collier Schorr選擇用看似即興的做法，搭配如大師級Guy Bourdin標誌性的光感與模特兒臉妝，呈現出相當吸睛的視覺張力！

MCM

深受許多年輕人喜愛的皮件品牌MCM，本次找上西洋樂壇當紅新星Billie Eilish擔綱主角。出道才兩年多，首發專輯與數首單曲已拿下英美排行榜冠軍；此外，她充滿個人風格的穿著與舉止（而且從不碰毒品）更成為眾多年輕人心中的偶像。在新銳女攝影師Lea Colombo的鏡頭下，Billie Eilish隨性擺動身體，不需要過度的pose，她用破錶的自信告訴每個人做自己最時尚！

Balenciaga

現在的精品不只要拚誰的設計夠吸睛，連形象照都必須抓住新世代目光！Balenciaga釋出的一系列秋冬形象硬照，以一對對真實在交往的情侶為題，不管男女、女女還是男男，全都穿上當季最時髦的服裝，並穿梭於街道、蔬果超市到公車站牌，看似日常不過的角落，反成了品牌眼中最時尚的場域。

+ 4 + 3 + 2

Bottega Veneta

相對於其它老牌翻新的過程，Daniel Lee對於義大利品牌Bottega Veneta的改造一開始並不是非常的 「極端」，但隨著時間的演進，Daniel Lee開始加大革新的力道，例如：形象廣告。2019年秋冬，他請來攝影師Tyrone Lebon掌鏡，在洛杉磯一處國家公園內，金色跑車、混擬土盆地，配上蔚藍天際與Daniel Lee精準、俐落的時裝，營造一股後現代的影像美學。

Loewe

巴黎雙人創意夢幻組合M ∕ M Paris、攝影大師Steven Meisel、彩妝天后Pat McGrath，還有髮型魔術師Guido Palau，再加上Loewe創意總監Jonathan Anderson本就吸睛的服裝設計，天王、天后級的組合，怎麼會出錯？

Tod's

相對於以往，今年秋冬的Tod's形象廣告，有種讓人說不出的一種「深度」。模特兒們不是擺擺pose，更像是帶著內心戲的演員，固定為Hermès、Paul Smith、Stella McCartney、Vetements等品牌操作影像的英國新銳攝影師Oliver Hadlee Pearch，用一種類似電影感的氛圍賦予Tod's新的層次。

+ 2

Saint Laurent

近期已鮮少曝光的兩大帥模Anja Rubik與Freja Beha Erichsen，再加上還有一隻猴子，在攝影大師Juergen Teller的召喚之下，擔綱出演今年YSL的秋冬形象廣告，是一種帶著酷味的奇妙感！

+ 2

Coach

或許是因為很習慣之前已走了好幾季的影像風格，幾週前看到Coach釋放出的秋冬形象照時，雙眼頓時亮了一下，從飾演《黑豹》的好萊塢巨星Michael B. Jordan到日本演員暨模特兒身分的水原希子，用一種相對自然與自我的態度展現新的Coach Look。

Kenzo

針對今年秋冬，Kenzo也是一下子推出數「款」，模特兒們一會出現在派對歡樂，一會又跑到了瀑布玩水，在美國超寫實攝影大師David LaChapelle的眼中，“Everything is possible”！

+ 2

Moschino

女孩們互相拉扯頭髮，不只出現在兩個仇家互鬥或是女子摔角場上，在攝影大師史蒂芬梅塞爾掌鏡的Moschino秋冬形象廣告中，身穿釘珠或亮片晚裝的超模，不再正經的端在那兒，而是用一種嬉鬧的方式傳遞設計師Jeremy Scott不按牌理出牌的態度。

+ 3 + 2

Stella McCartney

投身環保不餘遺力的Stella McCartney，當然也不忘透過形象廣告再次呼籲愛地球的重要。英國攝影師Johnny Dufort 取景於如明信片般漂亮的威爾士海岸，充滿震撼的原始之美警示我們對於這片地球家園的保護刻不容緩，而許久未曝光的偶像級超模Amber Valletta也特地現身支持Stella McCartney的崇高理念。

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