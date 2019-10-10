【Loewe】2020 SS巴黎時裝周：Lace靈感來自窗簾、經典Puzzle退位

Loewe 這個以皮件工藝起家的西班牙品牌，在創意總監 Jonathan Anderson 的帶領下，走出獨樹一格樣貌，品牌旗下的 Puzzle、Gate 等包款，更成為許多時髦女孩夢寐以求的 IT Bag，Loewe 在設計上不跟隨當今的街頭風，配件中也不甩 Logo 及 Monogram 的風潮，這次 2020 年春夏的巴黎時裝周，Jonathan Anderson 再次推出全新包款！宛如氣球造型的水桶包將再次讓 Loewe 站穩 IT Bag 製造機的稱號！

Jonathan Anderson 本季的設計抽離了他善於把玩的童趣色彩，也少了過去一股遊牧民族的氣息（GettyImages）

酒店的窗簾成為Loewe的靈感來源

Jonathan Anderson 本季的設計抽離了他善於把玩的童趣色彩，也少了過去一股遊牧民族的氣息，相較於以往的作品，他保留的鬆身的線條，色彩上則更趨向簡單純粹，Jonathan Anderson 談到本季靈感，他分享了某天清晨在日本酒店起床時，純白自動窗簾讓他得到的啟發，他想藉由本季探討以白色為背景下，服裝能呈現什麼樣的樣貌。

蕾絲、透膚：浪漫的很性感

從窗簾得到靈感後，Jonathan Anderson 將其元素以優雅帶點奢華的面料呈現，大量的蕾絲及飄逸的材質，將女性的柔美完整呈現，透膚及內衣的設計，除了創造了春夏的通透感，與裙裝的搭配下，更讓整體擁帶有性感的氣息，但卻不失 Loewe 給人舒適宜人的氣息。

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Puzzle暫時退位 下一款IT Bag Balloon 現身

Puzzle已經成為Loewe經典包款，也是 Jonathan Anderson 最迷人的代表作，但在這次2020年巴黎春夏時裝週的發表中，卻不見Puzzle的身影，起而代之的是一個個像是水桶包圓潤外型的包款 Balloon，這款以氣球命名的包款，束口的外型圓潤的線條，跟一般水桶包比起來多了點可愛的氣息，皮革與皮革銜接的提把設計，加上不同材質的組合，亦展現了 Loewe 高超的工藝技術，整體的色系及造型也擁有百搭的特質，明年春夏最受歡迎的包款絕對是他！

童趣、遊牧、文青這三詞成為 Loewe 近年來的關鍵字，這次 Jonathan Anderson 把優雅及古典，且帶有日式禪意的線條加入，讓 Loewe 在奠定好基礎的風格下，再次玩出新的樣貌。

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