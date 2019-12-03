【Rolex】日本勞力士新招防炒賣　12款熱門名錶「遊客禁買」？

不知道你有沒有過這樣的經驗？因為自己想要的錶太過熱門一錶難求，有錢可能也買不到，所以轉而尋求在國外錶店嘗試看看有沒有機會圓自己的夢，而身為港人旅遊最常造訪的亞洲國家，日本的錶店遂成為一眾錶迷遊日時挖寶的好管道，然而這並不是指在日本想買熱門錶就比香港容易。

遊日時入手Dream Watch是不少錶迷的指定行程（IG@kenichiro_style）

畢竟日本的手錶收藏文化也很成熟，加上當地的物價更高，所以想在日本以划算的價格買到熱門錶基本上不太可能，只能說是多了個機會可以詢問到入手手錶的可能，或者是要去當地尋找一些特殊款式，挖到一些稀有錶種。

不過如果你不是抱著挖寶的心情，而是想到日本去（不計代價）尋求一個可以入手心愛熱門錶的機會，那麼最近日本勞力士剛公佈的新策略可能會讓你感到有點失望。

有鑒於目前勞力士熱門錶在全球市場上水漲船高的地位，為了保障日本國人買到勞力士手錶的權利，並進一步杜絕水貨炒價愈炒愈誇張的現象，日本勞力士從2019年11月起向日本本土的授權經銷商（AD店）下達指示，明令勞力士12款熱門鋼殼運動錶只能賣給日本籍的消費者和持有居住證明的外國人，這樣一來如果只是利用到日本觀光的機會想要去詢問勞力士熱門錶，未來基本上在AD店一律都會先吃檸檬。

▼▼▼那麼是哪12款有這種「特別待遇」呢？按圖放大看看吧▼▼▼​

+ 8 + 7 + 6

再次補充，以上提到的款式都是不鏽鋼錶殼，如果是半金款式則不在限制範圍內，但你覺得這樣是不是有機會可以買到Daytona或水鬼的半金款？實際上也很難，因為這些熱門款有貨的話早被日本錶迷先搶先贏了，我們這些國外遊客趁旅遊機會想碰到這些半金熱門款有貨的機會也是低到一個不用有所期待。

上面這12款熱門錶款有所謂的年度限額，每位日本籍人士和持有居住證明的外國人「每年只能購買名單上的任一只錶款」（IG@itakato_h）

這項新策略雖然是保障了日本人買到熱門錶的機會，但它其實也還有一些但書，也就是上面這12款熱門錶款有所謂的年度限額，每位日本籍人士和持有居住證明的外國人「每年只能購買名單上的任ㄧ只錶款」，所以一旦今年買了12只其中之一的勞力士，想要買12只裡面的其他只就必須再等上一年後才有機會。另外日本勞力士還規定這十二款熱門款購入後「五年內」同一位錶主不能再購買相同款式（是的，就是相同款式，就算面盤顏色不一樣也屬於這項條款中，想買只會被錶店回絕）。

在加上了種種的限制後，未來在日本想買勞力士熱門錶的機會也受到影響，原廠的用意是為了防止水貨商大量掃貨再藉以哄抬價格，新政策是否奏效，有待時間來證明。（ROLEX官方網站）

對於錶迷來說，原本日本勞力士的AD店優勢在於他們不玩超定價和配錶這套，讓大家能享有比較公平的買錶機會，但結果就是導致AD店的錶都先被炒家或水貨商買去再哄抬價格，現在新政策的推出看起來是可以緩解被掃貨的情況，立意想必也就是為了讓手錶的價格可以回到比較正常的狀態，然而情況真的會這麼理想嗎？或許也不盡然，畢竟錶店有新政策，有心人自然也會有他們的新對策。日本的水貨商還是可以徵求大量日本籍的排隊代買人士，甚至可能因為要付出代買費而再次墊高水貨的售價，如果真的出現這種情況似乎又有點適得其反的味道，不過目前這項新政策也只上路了幾天，能不能就此替目前手錶市場上的惡性循環解套？還有待時間來幫我們解答。

最後再幫大家重點歸納出這次日本勞力士頒佈AD店的購錶新策略：

(1)擬出一份熱門錶限定購買清單，內容包括12只不鏽鋼運動錶 (2)強制規定日本籍或持有居住證明的外國人才能購買清單內的款式 (3)每人一年內只能購買清單上任一只錶款 (4)購買清單上的錶款後，該錶主五年內不得回購相同款式

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：防止熱門錶如水鬼、Daytona水貨價格持續被炒高 日本勞力士寄出新策略】