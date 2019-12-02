Bao Bao Issey Miyake手袋設計師再玩幾何　聖誕別注版透現女神光

一年容易又到Black Friday，相信大家都成為瘋狂的網購之鬼，買下期待已久的心頭好。 除了Black Friday之外，聖誕節亦是一個購物的好時機。適逢一年一度的聖誕節，日牌52 BY HIKARU MATSUMURA將於12月中在伊勢丹新宿店開設為期七日的pop-up store，更特意為此推出能折射迷人光芒的別注版手袋「ASTERISK AURORA」及「BLACK BLACK-GOLD」。

52 BY HIKARUMATSUMURA於聖誕節特意為此推出能折射迷人光芒的別注版手袋「ASTERISK AURORA」及「BLACK BLACK-GOLD」。（52 BY HIKARU MATSUMURA）

松村光（Hikari Matsumura）於1993年加入日本經典品牌Issey Miyake，成為創作團隊的一分子。對於室內設計及產品設計具有濃厚興趣的他，過去曾設計出由三角形拼湊而成、可演變成不同形態的經典手袋Bao Bao Issey Miyake。

眼見Bao Bao Issey Miyake漸趨成熟，松村光於本年決定跳出舒適圈，成立自家品牌52 BY HIKARU MATSUMURA，將擅長的產品設計元素注入時尚設計之內，設計出沒有使用一針一線、全憑方形組件拼湊而成、可隨用家心意改變形狀的手袋「Miss ROBOT」。

松村光（IG@52byhikarumatsumura）

由松村光設計的手袋「Miss ROBOT」。（IG@52byhikarumatsumura）

松村光被落地玻璃設計啟發，在製作「Miss ROBOT」時採用能折射光芒的PVC作為製作材料。適逢即將來臨的聖誕節，松村光特意推出兩款別注版手袋「ASTERISK AURORA」及「BLACK BLACK-GOLD」——魚眼白的「ASTERISK AURORA」能反射出絢麗的藍紫光芒，與耀目聖誕非常合襯；「BLACK BLACK-GOLD」則袋如其命，以神秘的黑色的PVC配以黑色及金色金屬配件製成，非常型格。

魚眼白的「ASTERISK AURORA」能反射出絢麗的藍紫光芒。（52 BY HIKARU MATSUMURA）

+ 5 + 4 + 3

據悉兩款手袋僅於pop-up store內出售，定價為$39,000日元，同場更會有XS尺寸出售，迎合近年的mini bag熱潮，有興趣的朋友絕不能錯過。