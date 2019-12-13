【男士時尚】豪邁男人的本命袋？美國品牌FILSON　號稱耐用幾十年

有沒有一種袋是你天天背著，似乎都快成了你的標誌，而且他像是練了金剛不壞之身一樣，怎麼用都不會壞，這就讓我們想起美國專為打獵人士創建的品牌 FILSON。擅長利用重磅帆布即油布等材質，耐候性堅強的緣故，是許多男士天天背、用力背的包品，且相較牛皮必須特別照顧，隨時光更迭，包包上被使用過的痕跡反而也能成為他迷人的地方。

FILSON HERITAGE SPORTSMAN BAG，採用了斜紋帆布及油布等材質，附上五個口袋，所有物品都能好好的被收著，而可調整的寬版大肩帶也讓包包不再沈重，作為相機包、健身包或是天天用的隨身包，都十分適合。手提的皮帶和金屬的零件，也是這個包包的靈魂關鍵，越舊越發迷人。

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Filson 自 1897 年以來開始便生產箱包和服裝，如其產品特性一樣，粗獷不羈、堅不可摧的風格意像，吸引許多復古迷及不拘小節的人。這款經典的運動包，也秉著此牌標配的大地色調外型，再加上機耐性，就是款注定要跟著你數十年以上的包款了，只怕你嫌他不夠舊。而包包也提供兩種顏色選擇，Tan 和 Otter Green，每款定價為 $395 美金。

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