二手名牌快閃店登陸上環　超級驚喜價買LV、COMME des GARÇONS？

又到減價季節，除了專門店、選物店和網購店大減特減外，鮮有折扣的Vintage店也加入減價戰場。 為期十天的二手名牌快閃店Goods Buy Shop，即將登陸上環。 店內大量全新、二手名牌單品，竟低至25折發售？

近年，全球二手時裝市場，從實體店轉戰互聯網，不論是潮流熱賣的街頭服飾，還是一袋難求的Hermès手袋，例如The RealReal、Vestiaire、rebag、StockX與Stadium Goods等二手網站，都為消費者提供另一種途徑，購買全新或二手名牌以及限量產品。隨著二手時裝市場的蓬勃發展，這些網站更被時裝集圑LVMH、FarFetch等收購，證明未來二手與古著市場，亦會持續增長。

除了網購外，反觀香港地，也有眾多二手古著或名牌店，值得大家去尋寶。就如今個12月6日至15日，Goods Buy Shop將於上環，開設為期十天的二手名牌快閃店，貨品包括全新與二手男女服飾、手袋和配飾供應，眾多品牌如Hermès、Chanel、Gucci、Balenciaga、Louis Vuitton、Chloé、Tory Burch、Kate Spade、COMME des GALVRÇONS、Yohji Yamamoto等，全部均以低至25折發售，折後價錢亦令人相當驚喜。

Comme des Garcons × Lewis Leather 南青山限量版，驚喜價$3,500。（Goods Buy Shop）

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Goods Buy Shop於五年前創立，透過一眾時裝買手、公關與傳媒合力打造，因此貨品質量絕對有所保證，他們平日除了在社交平台放售外，每年12月都會舉辦快閃Outlet，而大多減價貨品也只此一件，大家有時間不妨上門尋寶。

另外，今次快閃店租用了上環二手店Comma的地方，這間店舖非常cozy，主要售賣COMME des GARÇONS和Yohji Yamamoto產品為主，每件二手服飾的狀態，更近乎全新一樣，主理人亦經常於Facebook分享貨品上架的照片。今次減價活動完結後，若是川久保玲與山本耀司的粉絲，也不妨到Comma逛逛。

Comma所出售的二手服飾：

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