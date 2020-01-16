【鑽戒清潔】鑽石戒指可以自己清洗嗎？不要用紙巾亂抹劃傷金屬

相信大家在購買鑽戒以後都想知道怎麼去保養，畢竟沒有什麼比看著你的鑽戒被拋光和清潔後，在燈光下依舊能夠閃閃發光更令人著迷的事情了。所以想要保持戒指的光澤是很自然的想法，雖然你知道可以送去珠寶店進行專業清洗，但你是否想過自己也能在家對它們進行清洗。

任何東西在長期使用過後都會看到有磨損的痕跡，鑽石也不例外。在日常生活中，我們總會沾染到油膩和污漬，如果你每天都佩戴戒指，那麼隨著時間的推移，這些微小的污垢顆粒會逐漸堆積起來，曾經閃閃發光的鑽石也會變得黯淡無光。如果鑽石表面沾染灰塵，會讓鑽石的顏色看上去減少2~3個等級。

▼▼按圖放大，看看清洗鑽石戒指的3大要點▼▼

清洗戒指方法的重點節錄如下：

【1.在家如何清洗鑽戒？】

ANS ：首先裝一盆溫水並加入較柔性的清潔劑如沐浴乳，將戒指浸泡約20至40分鐘。然後用一支細軟的牙刷輕輕刷拭鑽石以及細節部分，再用乾淨的溫水沖掉泡沫。

【2.多久清洗一次戒指？】

ANS ：想讓你的鑽戒保持乾淨閃亮的話，那麼至少每周清洗一次

【3.清洗戒指的時候應該注意什麼？】

ANS ：在選擇清潔劑的時候，根據你戒指上鑲嵌的寶石來選擇清潔劑，可以選擇清潔能力適中的沐浴露等代替；烘乾時避免使用紙巾，可以選擇風乾或者用棉布擦拭。