【旅行箱】何超蓮林嘉欣都愛「喼神」 Samsonite擄獲女神心全靠…

去旅行最重要的是要帶有靠譜的行李箱！若行李箱在出發前或是旅行途中「出事」就會很麻煩了......美國品牌Samsonite被譽為「喼神」，品牌出品的行李箱實用、耐用、輕巧，深得旅客們的喜愛。熱愛旅行的何超蓮都愛用Samsonite，女神林嘉欣出Trip更會帶齊3個不同尺寸的Samsonite行李箱呢！Samsonite的行李箱隨便一個也要幾千元，值在不是一個隨便都能買到的價格。不過現在是入手的好時機！可以網購到跳樓價的Samsonite行李箱，千萬不要錯過！

何家千金何超蓮去旅行都愛用Samsonite。（Instagram@laurinda_ho）

旅客福音！現在可以以跳樓價網購到Samsonite的行李箱！在eBay上在Samsonite Pivot行李箱3件裝，只需約$1,500，一套3件，有齊大、中、小（20"、25"、29"）三個尺寸，方便hand carry或遠行也沒問題！這個套裝原價需要$4,800左右，現在約3折出售，真的太划算了！

女神林嘉欣出Trip會帶3個不同尺寸的Samsonite行李箱。（Instagram@karenalamkayan）

美國品牌Samsonite，推出具設計的行李箱和背包等產品，主打實用、耐用、美觀，很受時尚旅客歡迎。行李箱以堅固見稱，加上的四輪設計，採用360 °萬向靜音耐磨材質，全方位旋轉好拖拉。拉桿以多段式鋁合金製造，符合人體工學；按壓設計有效控制拉桿高度。設計款式簡單，盡現簡約美感。

現在Samsonite Pivot行李箱3件裝激罕至抵價$1500出售，平均每個約$500，這個價格真的可一不可再，大家要把握機會搶購了！

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Samsonite Pivot 3 Piece Set Luggage $1553.48 （eBay）