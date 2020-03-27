【日本職人】巧手廚師自學「蔬果雕刻」極療瘛　西瓜比卡超神還原

來自日本兵庫縣神戶市的廚師岸本岳大，白天在餐廳掌廚，下班之後卻化身為「雕刻家」，花費一年的時間鑽研技巧，於2016年開始Instagram分享他的神技，自此累積了許多粉絲，目前已有28.7萬人追蹤。

來自日本兵庫縣神戶市的廚師岸本岳大，花費一年的時間鑽研食物雕刻技巧，並於Instagram分享自己的作品。（Ig@gakugakugakugakugaku1）

岸本一直以來都是食雕技藝的狂熱者，這股風長風潮目前只有日本與泰國比較重視，岸本岳大告訴CNN Travel：「我在工作時創作這些精美的蔬菜雕刻，還自學泰國的雕刻技巧，這些美麗的色彩實在太吸引我了。」

泰國的水果雕刻是起源於王室的傳統藝術，這項技藝已經存在了數百年。儘管被認為是一種幾乎要失傳的技術，但仍在泰國各地廣泛被使用，在餐廳和一些活動上經常可以見到。岸本解釋：「日本的食雕主要是使用菜刀雕刻，不過泰國的食雕是利用鋒利的細刀，而我也偏好用泰國的雕刻刀。」

▼▼岸本的食物雕刻作品（按圖放大）▼▼

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岸本於2016年開了一個Instagram帳號：Gaku Carving i，以記錄他的食雕作品。至今已經吸引了280,000多個粉絲，並受到各種媒體的關注，像是涵蓋國際上的工業設計，建築和藝術領域的網路雜誌Designboom。

岸本說：「每種水果或蔬菜的形狀和柔軟度也不同，我花了五年的時間來克服和理解。我也經常去市場的蔬菜區觀察這些農作物，並在雕刻之前想像它們會變成什麼樣子。」

岸本的Instagram帳號（Instagram網頁截圖）

即便技巧超群，岸本對自己還不滿意，他最近也開始練習中國的食物雕刻技術。他說：「我對食物雕刻的感覺與我最初接觸它時一樣。而且我希望人們可以因為食物雕刻而留下深刻印象和獲得驚喜感。」

有趣的是當被問到怎麼處理這些雕刻完精美食材？岸本回說：「吃掉。」

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：令人難以置信！這位日本廚師巧手將食物雕刻成藝術品】