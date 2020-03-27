【新冠肺炎】Gucci、Nike等品牌全力抗疫　捐錢之餘生產醫療用品

面對新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）日益嚴峻，Gucci、Nike、Gap等時裝品牌均加入抗疫大軍，捐錢之餘直接讓出生產線，製作醫療用品供前線醫護，望能早日紓緩疫情。

肺炎全球肆虐，時裝界亦不得不採取應對措施：三月初，Dior、Gucci、Chanel大牌相繼宣布延後或取消時裝騷。此後，LVMH、Kering集團亦不遺餘力，捐款抗疫之餘，更帶頭將廠房改產酒精搓手液和口罩。最近，Gucci、Nike、Gap等品牌亦決定加入抗疫行列，出錢出力助全球抵抗肺炎。

High fashion品牌一向被人詬病離地，不過今次各大品牌應對疫情，應該能令普羅大眾刮目相看。有見意大利疫情嚴峻，Gucci宣布大手筆捐款，將200萬歐元分別捐予意大利民防保護局以及世衛組織，支援醫護人員應對疫情。

時裝品牌出錢之外，更重要的還是直接出力。Nike於本月中宣布關閉歐美澳洲等地門市，以防肺炎擴散，如今品牌再有抗疫新策，宣布讓出生產線製作合規格醫療口罩，抵抗疫情。

NIKE也投入生產口罩與防護衣的行列。（Getty Images）

除Nike外，同樣一早關閉美國門市的Gap亦宣布，品牌正積極生產口罩、保護衣、搓手液等醫療用品，供加州醫護人員使用。至於美國時裝老牌Eddie Bauer亦正日以繼夜生產N95口罩，贈予華盛頓州醫院，望能早日緩和美國日益嚴峻的疫情。