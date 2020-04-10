【張敬軒】月租20萬百年大宅古董吸晴　教你百多元入手古董風梳化

張敬軒早前拍片了Home Tour放在Youtube，帶觀眾參觀他的2,700呎薄扶林百年大宅，粉絲們對大宅的華麗裝潢大感驚歎。張敬軒對歷史文物情有獨鍾，不惜月花20萬租下被列為二級歷史建築物的百年大宅，還在世界各地搜羅各式各樣的古董傢俱，令大宅品味升級！

張敬軒現居於月租20萬的薄扶林百年古老大宅。（hinscheung@Instagram）

軒仔現居於月租20萬的薄扶林百年古老大宅，1926年落成，歷史悠久，為香港大學轄下的文物。軒仔由第一次看到至真正能租下來共花了5年時間，2,700呎的面積放滿豪華又有特色的古董傢俱，他更笑言大宅有如電視劇《珠光寶氣》的廠景。軒仔指自己的音樂創作靈感不時也源自於現居的古老大宅。

+ 5 + 4 + 3

大宅內處處都有如歷史博物館一樣，無論是飯廳、廚房、書房、祈禱房，或是花園，各類復古家品營造出廣闊的空間感，同時與大宅的歷史色彩互相輝映。當中飯廳裡的水晶吊燈、鹿頭標本和華麗的沙發最為搶眼，不少也價值不霏。

餐廳內坐落一部經典華麗的鋼琴。（陳順禎攝）

+ 3 + 2

其實軒仔一直都十分鍾情古董收藏，他早前開的餐廳裝潢一樣散發復古氣息。餐廳內坐落一部經典華麗的鋼琴，還有70年代的舞台，配以古董點驟小細節，令食客有如置身於舊時代一樣。如果你和軒仔一樣鍾情復古風，也不必花費昂貴資金租下大宅，只需花少少錢用心裝飾便可令家居生色不少。不妨添置一張復古風的沙發，$500內已經有很多不錯的選擇！

只需花少少錢用心裝飾便可令家居生色不少。（missvintagegermany@Instagram）

編輯推介︰$500以下復古風梳化

+ 12 + 11 + 10

按此連結網購北歐單人梳化！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/10）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！