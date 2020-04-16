【新冠肺炎】PIXAR也隔離　角色統統不見了　這些場景你認得嗎？

新型冠狀病毒肺炎COVID-19持續蔓延，為保持社交距離，除了民眾都選擇留在家中，連迪士尼的角色也不例外，留下空蕩蕩的場景。

你又知道這是來自哪套電影嗎？（迪士尼影業＠Facebook）

新型冠狀病毒肺炎持續蔓延，人人自危，為保持社交距離，寧願足不出戶。不少創作也以此作為主題，像迪士尼的台灣Facebook專頁因應「新冠肺炎」而分享一輯不一樣的劇照，經典角色竟在留在家中，留下空蕩蕩的場景。

你又認得以下的劇照是屬於哪套電影嗎？

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專頁「迪士尼影業」寫：「雖然少了面對面溝通的溫暖，但能夠看見每個人都健康的安心感卻是什麼都比不過的！」

不過，其實也有不少作品以保持社交距離作為創作的主題。早前，社交平台上就有「新冠狀肺炎版」的《威利在哪裡？》（Where's Wally?）－Wally孤伶伶一個，還戴着口罩，沒了平日的茫茫人海；後來又有網民翻出英國插畫家Heath Robbinson在1933年以《理想的家》系列為題的畫作，家居延伸到窗外的荒謬，恍如今天的真實寫照。

這插畫是英國插畫家Heath Robbinson在1993年「理想的家」系列的作品之一，放在2020年，引起共鳴，難道這就是「在家隔離」下的理想生活？（THE CHRIS BEETLES GALLERY）