FUTURA LABORATORIES再現香港　透過Figure、衣服認識塗鴉大師

塗鴉藝術與街頭時裝環環相扣，而隨着街頭時裝近年的如日中天，塗鴉藝術在流行文化圈的地位，無疑已進一步攀升。

紐約塗鴉大師Futura 2000（Artcurial）

最近WACKO MARIA以Jean-Michel Basquiat為主題的那3件圖案恤衫。（WACKO MARIA）

看看最近WACKO MARIA以Jean-Michel Basquiat為主題的那3件圖案恤衫，WACKO MARIA就只是從ean-Michel Basquiat基金會處取得了Licence，再簡單直接地將Basquiat《In Italian》等作品印上去，就足以大賣全球，證明了森敦彥果真識搵錢之外，也揭示了塗鴉藝術家在時裝世界的價值，又再一次輪流轉地回到潮流頂峰。

Futura 2000與街頭潮流關係緊密。（wwd）

留意這種對塗鴉藝術家的尊重，並不侷限在Jean-Michel Basquiat、Keith Haring或者Rammellzee等已逝世Icons之上，Kenny Scharf、Zevs、Eric Haze等在世天才，仍然廣受尊重也合作不斷，不過最舉足輕重者，還是非Futura 2000莫屬。按圖看更多FUTURA LABORATORIES產品：

+ 7 + 6 + 5

本名Leonard Hilton McGurr的Futura 2000，對於7、80後潮流愛者而言當然不陌生，對於千禧世代而言，數年前他的大名或者相對疏離，但隨着近年Street Fashion的高速發展，這位年屆64歲的老伯伯亦再度回歸年輕人的Spotlight之前。單單是與Uniqlo和Off-White甚至LOUIS VUITTON的合作，由Fast Fashion、Street Fashion、High Fashion領域都一併包攬，就知道其影響力之鉅。

Futura Laboratories FL Point Split French Terry Crew Back衞衣。（POPCORN GENERAL）

所以在2018年，Futura也決定重啟暫停已久的個人品牌Futura Laboratories（想當年就香港區只有EXI.T 有售），並將產品安排在網店發售。本來原意是希望全球支持者都能夠輕易購買到產品，誰不知卻引來了炒風成災，電腦程式每每令貨品迅間完售，真正用家根本不能購買，只能透過高昂的二手市場購買，Futura一怒之下，上年更索性關閉了網店，今其服飾、玩具單品幾乎再度絕跡。

Johnny 活動限定版 $2,089 。（POPCORN GENERAL）

幸好由今個5月8日開始，在本地潮流店Popcorn General Store的積極爭取下，FUTURA LABORATORIES再一次正式回到香港開售，玩具服飾一應俱全。玩具方面：經典作品系列《Johnny》成為了FUTURA最新系列主角（或者許多人認為Pointman更出名，但FUTURA自己一再強調其實並不是太喜歡Pointman），而且款式眾多共有3款，分別為原版、活動限定版及亞洲限量版，Fans要集齊一套也價值不菲。除服裝外，FUTURA LABORATORIES還有各成生活日品：

+ 3 + 2

至於服飾方面，雖然款式不算多，卻是Futura Laboratories最經典的單品，焦點的Pointman注入到Split Panel SS tee和FL Point Split French Terry Crew Back衞衣之中，FUTURA大愛的Tigerstripe迷彩塗鴉軍褲，亦增設了長褲版本。再配合一系列地毯、杯碟家品，可謂各式各樣，粉絲們開賣之時不妨朝聖一番。

POPCORN GENERAL：尖沙咀K11 MUSEA 352號鋪