Moncler Genius重磅聯乘藤原浩　山下智久參演微電影率先曝光

Moncler Genius最新聯乘系列由日本潮流教父藤原浩操刀，今次亦是他的Fragment Design再一次跟Moncler合作，矚目程度更甚，因為藤原浩將含金量再提升，由雙方合作變成更重磅的三方聯乘，加上日本潮男山下智久加持，參與宣傳微電影演出，勢必引起熱話。 《一物》編輯部率先解構三個重點聯乘項目，並嚴選六件必買單品。

Moncler Genius的聯乘企劃，會找來不同的設計師、品牌合作，將各具特色的風格與理念融合成別樹一格的設計。曾經先後迎來JW Anderson、Simone Rocha和Matthew Williams（1017 ALYX 9SM）等話題性合作，今年七月頭炮就由日本潮流教父藤原浩的Fragment Design引爆，絕對是萬眾期待。

藤原浩再次參與Moncler Genius系列，帶來新突破。（Moncler）

聯乘是藤原浩的拿手好戲，亦是他不敗的金腰帶，由早期Goodenough開始，再到Electric Cottage、Resonate，以至Fragment Design，成功將日本裏原宿街頭風格再擴展，而他合作的範疇甚廣，涵蓋時裝、家品、玩具，日用品，甚至校服，令人不得不佩服他的創意、視野與野心，所以每次產品一出都被「炒殺」。藤原浩Fragment Design過去聯乘：

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溫故知新，去年Moncler Genius跟Fragment Design的合作系列，將Moncler經典元素混合街頭風格，配合西裝、軍褸等設計，令人耳目一新，顛覆大眾對Moncler羽絨以外的想像。

重溫Moncler Genius與Fragment Design上回設計：

當聯乘已變成現今的常態，要引起話題，除了講求合作單位的份量，也要多加亮點才能突圍而出，作為聯乘大贏家的藤原浩，亦深明這大道理，於是這季與Moncler再度合作，他要超越從前的自己，造就1+1+1>3，合作不只是停留在Moncler與Fragment Design雙方面，而是加入其他跨界單位，勢要達到「未推出，先興奮」的矚目程度。

Moncler Genius X Fragment Design新系列迎來多個重量級三方聯乘（Moncler）

《一物》為大家逐一解構今個Moncler X Fragment Design系列的超重磅三方聯乘：Lewis Leathers、Pokemon、Kool & The Gang和Converse：

藤原浩率先示範Moncler、Fragment Design和Lewis Leathers的Biker皮褸，Backprint極度搶眼。（Moncler）

Moncler Fragment同皮革專家出皮褸？英國皮褸品牌Lewis Leathers，是百年老字號，影響力由機車、Punk到時裝，亦曾跟COMME des GARÇONS、Undercover合作，藤原浩也是用家，多次穿上兩大經典Biker型號Aviakit和Cyclon亮相。

Moncler Genius、Fragment Design與Lewis Leathers三方合作，是今次聯乘必搶單品。（Moncler）

今次別注款式，Backprint印上兩大Logo的經典Biker皮褸一定是Die Hard Fans的首選，至於換上尼龍取代皮革的羽絨Biker，以及Street Fashion味道的衛衣變奏，同樣不容錯過，完美示範將型格Rock味融合新舊元素。

Pokémon與Moncler是令人意想不到的合作（Moncler）

Pokémon聯乘暗藏比卡超、夢夢剪影藤原浩兩年前發起Pokémon與Fragment Design合作的「Thunderbolt Project」，令比卡超走進潮流界。他今次再將Pokémon帶到Moncler聯乘中，以比卡超和夢夢這兩個角色為主要元素，低調地以剪影形式隱藏在Fragment Design閃電圖案設計內，不會過份可愛，潮人亦可輕鬆Carry，盡顯藤原浩的功力。

Kool & The Gang經典專集《Spirit of the Boogie》（Wikipedia）

藤原浩最愛樂隊唱片設計穿上身

以音樂人、監製身份自居的藤原浩，偏好Soul、R&B、Hip Hop之音，早前更為Moncler製作Spotify歌單。是次他將美國樂隊Kool & The Gang的唱片封面設計注入Jacket、Hoodie和T-Shirt設計，圖案夠Loud又Colourful，散發出時尚與音樂品味。

藤原浩為今次聯乘加入他最愛的音樂元素（Moncler）

除上述三方聯乘，不得不提的還有Moncler、Converse與Fragment三方破格合作，選用Classic的Chuck Taylor All Star Low鞋款，在後踭位置加上Moncler和Fragment Design的Logo，簡約低調美。雖然鞋款仍未上架，但二手市場已炒到逾3千多元，受關注程度爆燈。

Moncler Genius、Fragment Design與Converse三方聯乘（Moncler）

Moncler與Fragment Design還迎來微電影首播，參演的主角正是近期首度進軍國際拍攝HBO原創劇集《The Head》人氣急升的型男山下智久，於今次微電影中大玩最Hit的穿越題材，由傳統日本拉麵店突然走到未來神秘空間，Futuristic氛圍與誇時空橋段，流露着美劇《怪奇物語》的味道，馬上搶先觀看影片：

編輯部嚴選六件必買單品：

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Moncler一直有很多名人粉絲，周柏豪、蔡依林、蕭敬騰、王陽明等都是Moncler的忠實擁躉。Moncler亦是其中一個最先發展聯乘項目的時尚品牌，合作過的包括Off-White、 Rimowa、Sacai、Thom Browne等。 近年品牌愈趨年輕化，宣佈推出Moncler Genius企劃時更引起市場熱議。