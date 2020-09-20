【Braun】百靈牌迎向100周年　重溫Dieter Rams留下不朽簡約設計

原來下年便是德國品牌Braun百靈牌的100周年大日子，對於年輕一代來說，可能認為這是個電器老字號而已，不過曾幾何時Braun產品設計影響力甚為深遠，連Apple大師Steve Jobs也是忠實信徒。

Braun產品設計絕對經得起時間考驗，相隔五、六十年的今日，仍然前衛又美麗。（Dieter Rams）

新一代人對百靈牌的記憶，極其量是父親節時會買的電剃鬚刨品牌。但如果把時間跨度拉回到上世紀60、70年代，當時候在設計總監Dieter Rams領導下的百靈牌，就等於是Steve Jobs時期的蘋果公司般，推出的每個設計都是一顆對業界的震撼彈，對後世的產品設計影響甚鉅。Dieter Rams是何許人也？他是上世紀的德國工業設計師，也是百靈牌由六十年代至九十年代初的首席設計師，像「Less, but better」這句設計名言，即出自他在七十年代末給出的「設計十誡」，其時至今日仍是工業設計、產品設計系學生必修的內容。

由設計總監Dieter Rams領導下的百靈牌，留下很多經典設計。（Braun）

作為一位極簡主義和機能主義設計師，「Form follows function」貫穿了Dieter Rams的設計生涯，其筆下許多設計都是紐約MOMA現有的藏品，另外如果你夠心思細膩的話，你還會發現不少他的設計，塑造了現代大品牌的一些設計，例如是蘋果公司的IPOD很明顯參考過「T3手提收音機」的設計，而像「T66計算機」就是早期iOS內附的計算機程式的靈感來源，而其實蘋果創始人Steve Jobs、前首席設計師Jonathan Ive都直認不諱，Dieter Rams對他們的影響之深，可說是這兩位巨人心中的巨人。明年2021年就是百靈牌的一百周年，讓我們回顧一下，這家百年家電企業在Dieter Rams任首席設計師期間，有過怎麼輝煌的歲月，以及留下過怎樣的不朽設計。

一起回顧Dieter Rams的經典設計作品：