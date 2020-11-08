Rolex聖杯級Daytona價值過千萬　全球不逾10枚余文樂與一男星擁有

還記得2020年7月底Sotheby's蘇富比拍賣行展開倫敦首場的Watches Weekly線上拍賣，這場拍賣之所以受到矚目，原因除了它是蘇富比拍賣行2020年繼香港、日內瓦與紐約後於第四個城市舉行線上拍賣，同時它的拍賣產品也很狂——整場拍賣就只推出一款錶競標，之所以能靠一隻錶撐場面，是因為手錶本身的價值、人氣、買氣與詢問度等等都是頂尖，那便是勞力士聖杯級的手錶Daytona 6264 "Paul Newman" John Player Special！

這款Daytona 6264 "Paul Newman" JPS最終也一如預期拍出高價，只不過拍賣行原先對它的估價似乎還太客氣了些，因為手錶的預估價高標為65萬英鎊，結果經過一週的激烈競標後，它最終是以超過預估價高標將近一倍的121.5萬英鎊（含佣金）代價售出，換句話說，這款Daytona 6264 "Paul Newman" JPS拍出的價格足足達到1,230萬港元左右，一舉擠進史上最貴勞力士的前十名榜單。

▼▼▼余文樂早前和彭于晏合照時手上就帶著這款錶，另一位華人擁有者是……▼▼▼

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Daytona 6264 "Paul Newman" JPS之所以珍貴，除了勞力士的品牌光環和手錶本身的傳奇性，主要還是跟稀有性有關，這款Daytona 6264 "Paul Newman”大概在1960年代末期～1970年代初期生產，其中多數都是不鏽鋼錶殼，像這款的黃金錶殼是其中的少數，據說不超過10隻，而黃金款又以黑面最受藏家歡迎。至於它為什麼被稱為John Player Special？原來是因為黑面的Daytona 6264 "Paul Newman”的整體配色，像極了F1 Lotus車隊在1970年代與香煙品牌John Players Special合作的黑金車身塗裝，因此一舉得名JPS。

目前除了先前蘇富比倫敦線上拍賣掉的那款Daytona 6264 "Paul Newman" JPS之外，世上還擁有這款傳奇Daytona手錶的人簡直是鳳毛麟角，但偏偏在華人世界，就有兩位你我肯定都聽過的演藝圈明星擁有同款錶，一位是周董周杰倫，另一位則是台灣女婿6叔余文樂。

相較於周杰倫，余文樂對於勞力士手錶的偏好更明顯，過去我們曾介紹過余文樂擁有過的勞力士手錶，舉凡水鬼、鬼王、Daytona、GMT-Master、Explorer、Milgauss等他都有，而且數量還很多，在余文樂的收藏裡，就有一款Daytona 6264 "Paul Newman" JPS，雖然不知道他是何時入手、以多少代價入手，但看到最近這場倫敦線上拍賣賣出的同款錶有如此高的行情，想必早於2020年7月這個時間點入手的6叔，現在應該已經嘗到手錶升值的美好滋味了吧。

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不知道是不是對手上這款珍罕收藏感到滿意，余文樂最近在個人的IG上再度曬出了這款愛錶，並簡單加上說明「喜歡舊的感覺~」，一句話道出他喜愛收藏勞力士古董錶的嗜好。有趣的是，這則Po文下方還釣出了擁有同款錶的周董周杰倫出來回應，他在底下回應道：「你以後買東西，我先用舊了再給你...」，此話一出也引起了余文樂回應，他直接回吐周董「我直接買舊的就好了」，看來余文樂對於這種經過歲月淬煉的古董勞力士還是情有獨鍾，期待他之後再分享更多讓人羨慕的好錶收藏。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士鐵粉余文樂最愛的一支超稀有Daytona 「聖杯」】