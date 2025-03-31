專屬成年人的奢華酒店　一價全包會是新趨勢？這些大品牌早已布局

近日，萬豪酒店集團官宣第一家「一價全包式」W酒店將在4月15號開業。



專屬成年人的奢華酒店：一價全包會是新趨勢。（外灘提供）

至此，萬豪旗下全包式度假村超過40家，同時凱悦擴充8個新品牌覆蓋全方位市場，而洲際、希爾頓、雅高等酒店集團也通過各色合作模式押寶一價全包。

這些酒店主打郵輪模式的Staycation度假體驗，和以往注重親子的一價全包度假村不同，它們大多僅限成人入住，是「專屬於成年人的遊樂園」。

下面MISS將帶大家一同探究，大集團們將如何玩轉一價全包度假？

萬豪奢牌齊上陣

專屬成年人的奢華酒店：一價全包會是新趨勢。（外灘提供）

不難看出，萬豪正致力於將一價全包模式融入自家品牌。早在2021年，萬豪便與Blue Diamond Resorts達成協議，將其20家全包度假村加入到傲途格精選。

四月即將開業的蓬塔卡納W，其所在地蓬塔卡納位於多米尼加共和國的海岸線上，奢華酒店密佈，且大多為全包式度假村。

蓬塔卡納W酒店由建築公司Zanobia Arquitectura操刀，整體建築佈局如同一隻伸向海邊的手。大量植被覆蓋於酒店內部，營造自然清新的度假氛圍。340間客房面積自63平起步，均配有陽台或泳池。

重頭戲在於13個餐飲場所，自助餐廳、日式拉麵店、法餐廳、地中海菜系以及各種風情的酒吧應有盡有，去泳池吧或者頂樓露台吧暢飲香檳、葡萄酒和雞尾酒等飲料，都不需要額外付費。

作為僅限成人的度假村，少不了成年人專屬的娛樂活動。三個泳池每日會舉辦沉浸式和動態節目，玩累了去水療中心做個spa，用加勒比海風情的療愈方式放鬆身心。目前蓬塔卡納W已開放預訂，雙人全包價格為7000人民幣起步。

而二月初，豪華精選旗下位於墨西哥里維埃拉瑪雅的Paraiso de la Bonita度假村開業，正式成為三家全包式度假村（前兩家分別位於蓬塔卡納、坎昆）。

度假村擁有100間全新海濱套房，每間套房均配有手工製作的傢俱、私人露台或陽台，可欣賞海景。公區設有超2000平米的Thalasso水療中心，設有 9 間理療室、海水水療池、桑拿浴室和蒸汽浴室。當然，這也是一家成人專屬的度假村。

專屬成年人的奢華酒店：一價全包會是新趨勢。（外灘提供）

在未來，麗思卡爾頓也將涉足該領域，獅王引以為傲的行政酒廊將如何與全包模式結合，令人期待。

不停「買買買」 凱悦打造專屬全包矩陣

專屬成年人的奢華酒店：一價全包會是新趨勢。（外灘提供）

幾大酒店集團之中，凱悦對於一價全包的重視程度無疑是最高的。

2021年，凱悦集團以27億美元收購度假村集團Apple Leisure Group（簡稱ALG），一舉拿下6大品牌、50多家度假村，使其成為全球最大的全包豪華酒店運營商。

之後凱悦集團趁熱打鐵，將自家成人向的HYATT ZILARA、親子向的HYATT ZIVA兩大全包式品牌與ALG進行合併，打造全新的品牌矩陣全包系列（Inclusive），並為其設置專屬積分兑換規則。

凱悦的「買買買」還沒停止，僅在今年又斥資26億美元、4.65億美元，對知名全包式度假品牌Playa、西班牙Grupo Piñero集團的進行收購。全力押寶一價全包，正成為凱悦的主要方向。

這兩筆收購將為凱悦新增近6.9萬間客房。值得一提的是，集團仍然專注於輕資產商業模式，並計劃在交易完成後將Playa擁有的酒店出售給第三方買家。

如今，凱悦旗下有9個全包式品牌，120多個度假村分佈在全球11個國家。當後續的收購逐漸併入集團矩陣，可以預見一個全包式度假巨頭正冉冉升起。

洲際雙管齊下 金普頓也要做全包

專屬成年人的奢華酒店：一價全包會是新趨勢。（外灘提供）

洲際同樣不甘落後，通過品牌創新與合作擴充兩種形式加碼一價全包。

墨西哥里維埃拉瑪雅的Kimpton Tres Rios已經開放了2025年的預訂，這將是金普頓品牌首次嘗試進軍一價全包。

度假村被鬱鬱葱葱的紅樹林環繞，355間客房如同嵌合在當地石材打造的建築之中。此外度假村設有七家餐廳、五家酒吧，餐飲選擇頗為豐富。

更值得稱讚的是其周邊環境，三個不同的生態系統「叢林、紅樹林和沿海沙丘」構成一個自然生態公園。漫步其中，探索隱藏的天然井、原生植物苗圃和生態小徑是打開這家金普頓的最佳方式。

而且這家金普頓酒店不設置年齡限制，並提供兒童活動，意味着即使帶娃也能收穫一個美好假期。

此外，洲際酒店集團於2022年12月宣佈與Iberostar Hotels & Resorts建立合作關係，將後者的約70家全包式酒店納入IHG，並成為旗下第18個品牌。

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雅高全線進軍全包市場

專屬成年人的奢華酒店：一價全包會是新趨勢。（外灘提供）

雅高恩尼斯莫爾集團（Ennismore）旗下的奢華生活方式品牌SLS，也於去年11月開設了第一家全包式酒店。

SLS Playa Mujeres位於墨西哥，配有489間客房，以及18個餐飲場所、一個 2000平方米的水療中心、五個游泳池和一個由Greg Norman設計的高爾夫球場。

專屬成年人的奢華酒店：一價全包會是新趨勢。（外灘提供）

度假村還首次推出了 SLS Elite，類似於行政待遇，包括個性化登記入住、管家服務、高級烈酒套餐等權益。

雅高曾在2022年宣佈推出包含多個品牌的一價全包酒店系列，包括費爾蒙、索菲特、鉑爾曼、瑞士和瑞享等酒店品牌，提升全包式服務在集團業務中的比重。

是曇花一現 還是時代趨勢

專屬成年人的奢華酒店：一價全包會是新趨勢。（外灘提供）

萬豪國際加勒比及拉丁美洲地區總裁Brian King表示：

「在酒店服務內容方面，有些客人只是想去發現、享受，他們真的希望一次性付款就完事。」

省心省事，成為許多客人選擇一價全包度假村的理由。不只是餐飲、酒水費用，甚至被許多遊客公認最麻煩的小費，都涵蓋在房價中，你只管去盡情享受假期就行了。

而且大部分一價全包度假村的選址處於「孤島」之中，周邊並沒有其他娛樂、餐飲設施可供選擇，換言之，度假村本身就是旅客的終極目的地。

專屬成年人的奢華酒店：一價全包會是新趨勢。（外灘提供）

同時，通過設置年齡門檻區分親子與年輕群體兩大客群，也成為許多歐美年輕人青睞一價全包的理由。

沒有小孩的哭鬧與嬉戲時發出的尖叫，時髦精們在海灘上盡情享受音樂派對，暢飲香檳與現調雞尾酒，和同齡人一起縱情狂歡，這才是真正的「成年人樂園」。

專屬成年人的奢華酒店：一價全包會是新趨勢。（外灘提供）

雖然一價全包的模式此前在國內受挫，這個舶來品在中國旅客眼中似乎有些水土不服，但在一代又一代的產品更新過程中，我期待着一價全包的熱潮於國內再度掀起。

King表示：

「最終我認為全包業務會在全球範圍內擴展到亞洲，這是一個全球趨勢，這是毫無疑問的。」

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