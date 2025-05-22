走進G-Dragon權志龍聖水洞豪宅 牆上藝術品的神秘女子是誰？

【撰文：烏鴉先生】今天來介紹龍哥權志龍（G-Dragon，簡稱GD） 第一間豪宅，裡面的家具。龍哥早期在聖水洞購入的「Galleria Forêt」住宅，裡頭走一個比較簡約的風格，在用餐區可以看到有一張 Fornasetti 的橢圓桌，桌面以樹葉圖案為底，上頭盤踞著一條叼著蘋果的金蛇，牆上還有一排 Fornasetti 的經典裝飾瓷盤，每個盤面都是Piero Fornasetti 以女伶 Lina Cavalieri 為靈感的設計，千變萬化的表情與情緒，或許象徵 GD 多樣貌的藝術靈魂。



Fornasetti 是一個將藝術、設計與工藝完美融合的意大利品牌，由藝術家 Piero Fornasetti 創立，在一次翻閱舊書時，Piero Fornasetti 偶然發現意大利女伶 Lina Cavalieri 的照片，立刻就像著魔一樣，被她含情脈脈的眼神吸引，便將她的面容當作創作主題，繪製出超過 500 張圖像。

Fornasetti 也會與時尚或家具品牌聯名，去年就與同樣來自意大利的家具品牌 Poltrona Frau 合作，推出限量 50 張的聯名扶手椅 “Vanity Fair XC Imagine Edition”。

今年家具品牌Poltrona Frau 再度與 Fornasetti 合作，在這個合作系列中， Poltrona Frau 選用品牌最頂級的專利皮革——Pelle Frau®，打造自家經典之作「1919 扶手椅」，以及「Isidoro Ultime Notizie 酒櫃」，皮面上的蝴蝶栩栩如生、真實感十足，將 Fornasetti 的奇幻想像具象化，展現出意式家具的極致工藝。

有關GD豪宅家具的更多內容，請參閱以下圖輯：

+ 5

【本文獲「烏鴉先生」授權轉載。】