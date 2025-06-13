kapok │ 重塑生活美學 引領亞洲時尚文化新潮流

kapok 不僅是一個零售品牌，更是一個充滿靈感的文化平台 。品牌與全球設計師和藝術家深度合作，為亞洲市場注入新鮮的設計理念，致力於推動當地時尚文化的發展 。目前，kapok 在香港設有10間分店，其中包括三間主店以及 O.N.S 和 Future Classics | kapok 分店，為顧客提供多樣化的選擇，以滿足不同生活品味和需求 。



O.N.S：為現代男士打造品味生活

O.N.S 於2016年誕生於紐約，是一個專注於多功能造型、一致剪裁和舒適面料的男裝品牌，旨在重新定義城市風格 。如今，O.N.S 已發展成為香港和紐約的 One Nice Shop 概念店，並結合 kapok 的生活方式理念，將其延伸至服裝以外，精選日常生活中的新鮮、平易近人的商品，從衣櫥必備品到家居用品一應俱全 。品牌倡導優質的全球品牌，同時根植於本地需求，致力於創造設計考量與日常生活相結合的空間 。今年四月，O.N.S 在九龍塘又一城開設了新店，這是繼太古廣場後的第二間分店，引入了本季最新的男裝（包括 O.N.S、A.P.C.、Norda 等品牌）及時尚配飾 。新店還設有專區展示精選家居用品，如 Brooklyn Candle Studio 和 Native Union，旨在為顧客提供提升生活品質的單品，並期待透過新空間與社區建立更深的聯繫，激發顧客的創意靈感 。

O.N.S位於九龍塘又一城開設的新店。

Future Classics | kapok ：詩意剪裁與精緻美學的女裝概念店

Future Classics 是一個將詩意剪裁與精緻美學完美融合的女裝品牌，每一件單品都經過精心設計，旨在展現獨特的時尚魅力，突顯女性的優雅與自信 。Future Classics | kapok 在九龍塘又一城開設了首間分店，這是一個重要的里程碑，它融合了 kapok 推動時尚文化的品牌理念，展現了 Future Classics 的美學概念 。新店的最大特色是引入了 Future Classics 全港最齊全的服飾及手袋時尚單品，並引進了 Veja、Dragon Diffusion 和 Sessun 等特色品牌，提供多樣化的造型選擇，帶來獨特的時尚風格與靈感 。此外，店內還提供精緻的家居香薰、擺設及配飾，旨在讓顧客在日常生活中感受到藝術的魅力 。Future Classics | kapok 不僅是服裝的選擇，更為對生活有要求的現代女性提供了一個全方位、一站式的時尚熱點 。

Future Classics | kapok 於九龍塘又一城開設首間分店, 糅合Kapok推動時尚文化的品牌理念。

kapok 2025 春夏系列：「On the Courts」網球文化時尚

踏入六月，kapok 2025 春夏系列以「On the Courts」為主題，靈感源自網球文化，旨在將專業運動裝束轉化為日常風格，強調功能性與美感的結合.在這一系列中，Varley 提供高性能的運動服裝，將快乾科技與時尚設計相結合，打造出既具功能性又具美感的選擇 。Palmes 則專注於網球文化，提供舒適的運動服裝和帽子，完美結合運動與時尚 。色彩上以白色、海軍藍與經典綠為主，搭配鮮豔的撞色條紋與幾何圖案，展現出活力十足的運動風格 。細節上，褶皺及鉤針編織設計、拉鍊裝飾與功能性口袋的加入，為整體造型增添了一抹現代感 。此外，系列還包括運動配飾如網球帽，讓穿著者無論是在球場上還是日常生活中，都能展現出自信與活力 。

kapok 2025 春夏系列：「On the Courts」。

kapok 2025 春夏系列：「On the Courts」。

kapok 透過其多樣化的品牌和概念店，不僅為顧客提供時尚選擇，更致力於推動一種全新的生活美學。從 O.N.S 為男士打造的品味生活，到 Future Classics | kapok 為女性提供的詩意美學空間，再到即將推出的「On the Courts」春夏系列，kapok 都在不斷地探索時尚與生活的無限可能，並將其轉化為獨特的文化體驗。