被遺忘的藤原浩經典品牌！GOODENOUGH聯乘Supreme推最新春季系列

提起潮流教父藤原浩的品牌，大家總會率先想起「閃電Logo」的Fragment Design，但其實由他早於 1990 年創立的品牌 GOODENOUGH， 亦被不少潮界人士視為經典，近年亦偶有新作，最近更聯乘另一潮壇大佬Supreme，推出 2025 春季全新聯名系列。



今次聯乘系列包含 MA-1 外套、拼布外套、冷衫、拼布恤衫、連帽衛衣、褲款、T 恤及與Nike三方聯乘的Air Force 1等等，當中又以拼布及豹紋款式的單品最受熱議。系列將於 6 月 5 日發售， 6 月 7 日在亞洲地區上市。

+ 24

而一眾Sneakershead關注的Supreme、GOODENOUGH及Nike三方聯乘白色Air Force 1 Low，其豹紋馬毛Swoosh配合鞋舌、腳後跟分別飾有Supreme/GOODENOUGH g字LOGO，加上印上SUPREMENOUGH字樣的鞋帶及鞋底，同樣備受注目。

Supreme x GOODENOUGH x Air Force 1

Supreme x GOODENOUGH x Air Force 1

Supreme x GOODENOUGH x Air Force 1

GOODENOUGH由藤原浩於1990年創立，是他的首個個人服裝品牌，雖然相對名氣不大，但同樣對日本街頭潮流文化的演變中發揮重要作用。藤原浩早年曾先後前往倫敦及紐約交流，並深受Stussy的美式街頭風格及英國品牌 Anarchic Adjustment 的影響，後來回到東京後便成立了自家品牌GOODENOUGH，將龐克、嘻哈、BMX、滑板、西方奢華時尚及美國視覺文化等不同元素相互融合，帶來新衝擊，開啟裏原宿潮流序幕，後來更間接影響了高橋盾和 Nigo分別創立了 UNDERCOVER 和 A Bathing Ape。但至90 年代尾，隨著日本街頭潮流的進一步發展，藤原停止 GOODENOUGH 營運，並將重心轉至經營Fragment Design上。