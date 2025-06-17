波鞋x皮鞋變種鞋款大熱 Nike將推Loafer型Air Max Phenomena SWDC

兼有皮鞋和波鞋特點的混種鞋款近年大熱，多個運動品牌如New Balance、Mizuno、Converse等，均先後推出了參考了皮鞋設計的變種波鞋，被受潮流界熱捧。最新加入戰場的有Nike，atmos創意總監小島奉文Hirofumi Kojima於其社交平台分享了最新的Air Max Phenomena SWDC鞋款實物照。



鞋款由Nike的Serena Williams Design Crew操刀設計，參考了Loafer皮鞋的外型配上Nike招牌Air氣墊鞋底，鞋舌上有小巧的Nike金屬感Swoosh Logo。Air Max Phenomena SWDC的發售日期仍有待公佈。

其實，今次並非Nike首次推出皮鞋波鞋混種的鞋款，早於2022年，Nike就與G-Dragon權志龍合作，推出全白Nike Kwondo 1，鞋款運用了傳統西裝Derby皮鞋的Wingtip雕花元素，設計破革而特別；後來雙方再聯乘並加推黑白配色。今次Nike再玩皮鞋元素，則採用了另一款常見皮鞋款式Loafer作靈感來源，食正現時「Sneaker-loafer」的大熱潮流。可惜的是，今次Air Max Phenomena為女裝鞋款，各位男士Sneakerheads要穿上Nike的皮鞋款波鞋仍需等待。

Nike x Peaceminusone Kwondo 1。（Nike）

其他運動品牌方面，近年亦先後推出同時兼有皮鞋和波鞋特點的新型鞋款，已成功引起一大風潮。例如New Balance，由與Junya Watanabe MAN聯乘的1906L打頭陣，旋即引起瘋搶，及後再推不同顏色的平民版照樣賣斷市；而Mizuno的Wave Prophecy Moc結合印第安民族鞋Moccasin及Loafter特徵，市場上同樣一鞋難求；甚至Jordan Brand亦不甘於人後，推出Air Jordan Loafer Mule，有傳今年秋冬發售，不過只有女裝。