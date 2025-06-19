Supreme x Clarks推出聯乘版Wallabee 為經典鞋款注入街頭感

Supreme自從當年被VF Corporation收購，去年再轉手至Essilor Luxottica旗下，多年來一直與不同類型品牌頻頻聯乘，以維持熱度。其中聯乘「常客」之一，Clarks Originals™，今年雙方再度攜手合作，將推出 2025 春夏聯名Wallabee™ 聯名鞋款。



Supreme 6月迄今已接連宣佈了三大聯乘合作，包括和藤原浩傳奇品牌GOODENOUGH合作的聯乘系列，及與代表滑板文化的美國品牌Zoo York聯乘；而最新力作就與「老朋友」Clarks Originals 聯乘，改威Wallabee鞋款，分別有三種顏色，即灰色、棕色與粉紅色可供選擇；設計上採用荔枝皮革鞋面、皮革內襯以及 Clarks 最經典的生膠大底，鞋跟處亦有Supreme壓紋Logo，為Wallabee經典鞋款帶來不一樣的感覺。

值得留意的是，今次其皮革經特別處理後可反光，街頭感十足，Supreme亦特意於宣傳圖上輯錄鞋款經閃光燈照射下的反光效果。

今次聯名系列於 6 月 19 日發售，亞洲地區則為 6 月 21 日上市。