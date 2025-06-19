余文樂率先上腳！Asics x Invincible 聯名GEL-NIMBUS鞋款亮相

余文樂於其IG率先分享，他親自穿上Asics 聯乘台灣潮流名所 Invincible®的GEL-NIMBUS™ 10.1 聯名鞋款的著用圖。據悉，今次聯名鞋款將於巴黎時裝週期間率先發售，其後預計 7 月時再迎來全球公開發售。



今次Invincible選擇以 Asics 力推的GEL-NIMBUS™ 10.1 型號鞋款創作，以白和銀色為主要配色，輔以少許藍色於細節位作點綴；鞋頭部分採用了半透明防撕裂布料，上面印有Asics Logo；鞋側最具代表性的 Asics 紋理與其他一般版GEL-NIMBUS™ 10.1有所不同，線條延伸至中底位置，細看甚至發現一些刻意遺留的線頭，營造破爛感覺。腳跟旁的Asics Logo字樣上方，亦附有Invincible Logo標籤，彰顯聯名鞋款的特別身份。

Asics x Invincible Gel-Nimbus 10.1。（余文樂IG）

Invincible是台灣著名潮流選物店，近年在潮流界的名聲愈來愈響，先後與不同品牌聯乘，最為人熟知的可能是近年多次與N. Hoolywood及New Balance的三方聯乘，先後為其1906U、1906R及2002R鞋款發揮創意，推出聯乘版本，一律叫好叫座。另外亦曾分別與Carhartt WIP、The North Face、On、Vans Vault、adidas等推出聯乘服飾或鞋款，動向一直十分活躍。

余文樂於其IG上載限時動態分享最新的Asics x Invincible Gel-Nimbus 10.1鞋款著用圖。（余文樂IG）

今次余文樂貴為華文地區一大潮流icon，率先上腳「帶貨」，是否再能在市場上掀起炒風，絕對令人拭目以待。