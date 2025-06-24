Van聯乘法國奢華皮具品牌推別注鞋款 Monogram皮革展現高端感

Vans與法國奢華皮具品牌 Au Départ合作，推出聯名 Authentic鞋款。



Vans最經典鞋款之一的Authentic，經 Au Départ 發揮創意後換上一身最具品牌代表性的Monogram 皮革。鞋款合共三種顏色，其中最signature的鞋款以啡色為主色，利用棕、黑、白色的拼色幾何圖案砌成Monogram樣式，同時亦印有Au Départ logo及品牌成立年份1834年字樣，令本來街頭風格的Vans OTW Premium Authentic煥然一新，注入精緻高級感，展現法式奢華時尚。另外亦同步推出了以黑色及白色為主色的別注鞋款，同樣高級感滿滿。

然而，今次推出的這款限定Vans OTW Premium Authentic，其高級感雖令外界萬分期待，惟只限親友收藏，暫不作公開發售，有興趣的朋友敬請留意未來更新。

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Au Départ是與LV、Goyard及Moynat齊名的巴黎四大傳奇硬箱品牌之一，四個品牌之中，又以Au Départ歷史最悠久，早於1834年就已成立，近兩個世紀以來一直致力於精進皮革工藝。品牌早前與應屆歐聯冠軍巴黎聖日耳門（Paris Saint-Germain），及籃球巨星 Kevin Durant 聯乘，於世冠盃前夕推出Monogram出行配飾系列。