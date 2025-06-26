延續四十年來的傳奇 Jordan Brand正式發佈Air Jordan 40

Jordan Brand正式發佈Air Jordan 40。全新鞋型的多處細節都反映了品牌為當今運動員與比賽焦點度身設計的設計理念，既致敬了過去四十年間Air Jordan系列所取得的輝煌成就，同時亦致力激發球員在場上的出色表現。



每一次新一代Air Jordan的發表，都是球鞋愛好者們引頸期盼的時刻。不論是Trae Young早前訓練中疑似穿著的曝光，還是在The One賽事宣傳中出現的「神秘球鞋」，都引起人們對Air Jordan最新一代的期待。

Air Jordan 40既在鞋型設計上延續了Air Jordan的家族血脈，在細節部分也保有對過往經典鞋款的致敬。鞋面整體由三塊優質皮革材料組成，加上360度全方位鎖定的動態束帶系統，同時在細節上巧妙致敬Michael Jordan六次總冠軍的傳奇。另外，其基於40度角構建的人字紋外底，既幫助球員實現極致的啟動與急停，也呼應了Air Jordan系列四十年的光輝歷程。40的標誌也以同樣的角度出現在鞋款後跟處。

技術上，今次Air Jordan 40繼續融合了Nike的創新科技，首次使用的全掌ZoomX泡棉與全掌Zoom Strobel氣墊的中底科技組合，為球員的每一次移動提供優秀的能量回饋與爆發力。在Nike的泡棉科技中，ZoomX在軟度、重量與回彈效果上都有著獨一無二的存在，能為運動員提供高達85% 的能量回饋。而全掌Zoom Strobel氣墊直接置於足底，保證在球場施展高強度動作時所需的推進力。

Air Jordan 40。（Jordan Brand）

Air Jordan 40。（Jordan Brand）

Air Jordan 40。（Jordan Brand）

Air Jordan 40。（Jordan Brand）

Air Jordan 40。（Jordan Brand）

目前 Jordan Brand 尚未公布 Air Jordan 40 的確切發售日期，但表示未來一年內，Air Jordan 40將共推出九款配色，每款均採用獨特的鞋面材質，有興趣的朋友請密切留意。