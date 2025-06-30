帝舵表K11 MUSEA期間限定店開幕 最新腕錶系列+F1賽車互動體驗

帝舵表位於 K11 MUSEA 的期間限定店開幕，慶祝與 Visa Cash App Racing Bulls 一級方程式車隊的全球合作夥伴關係，並展示最新的 2025 年腕錶系列，同時並帶來一系列沉浸式的賽車運動互動體驗，讓來賓可在店內化身為 F1 賽車技師拍照打卡，並試玩 F1 主題街機賽車遊戲。



限定店位於K11 MUSEA 8樓。（Tudor）

今次期間限定店以「帝舵表再次極速馳騁」為主題，位於 K11 MUSEA 2 樓 Gold Ball， 6 月 27 日至 7 月 13 日向公眾開放，除了讓大眾有機會試戴 2025 年全新腕錶系列，包括最新推出的 Black Bay Chronograph “Carbon 25” 腕錶，全球只限量發行 2,025 枚；而互動體驗則讓來賓化身 F1 車手，既可拍照打卡；透過反應訓練燈板測試反應速度；甚至參與 F1 主題街機賽車遊戲。完成反應訓練挑戰後，更可暢玩帝舵表抓抓機，獲贈驚喜禮品。

最新的Black BayChrono Carbon25。（Tudor）

除了期間限定店，帝舵表將於 6 月 28 日、29 日及 7 月 1 日在 K11 MUSEA 8 樓 Nature Discovery Park 舉行獨家製錶工作坊，展示帝舵表的先進技術和精湛工藝，為顧客創造獨特體驗。如欲預留名額參與機會難逢的工作坊，請電郵至周大福珠寶客戶服務部（enquiry@chowtaifook.com）或親臨 2 樓 Gold Ball 期間限定店查詢名額並現場登記。

限定店現場設有互動遊戲體驗。（Tudor）

「帝舵表再次極速馳騁」期間限定店詳情

日期：2025 年 6 月 27 日至 7 月 13 日

時間：上午 11 時至晚上 8 時 30 分

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA 2 樓