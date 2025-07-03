傳說級神鞋事隔廿年復刻 UNDEFEATED x Air Jordan 4最新消息曝光

於2005年推出，不時登上蘇富比拍賣並以天價賣出的UNDEFEATED x Air Jordan 4，相信是不少資深波鞋收藏家心目中的神鞋之一。自去年起一直盛傳這對神鞋將於2025年復刻推出，以慶祝雙方合作20週年，絕對是今年Sneakerheads最期待的波鞋之一。日前UNDEFEATED官方終釋出今次復刻發售的最新資訊。



UNDEFEATED 官方IG除了發佈了帶有UNDEFEATED x Air Jordan的聯乘Logo，及COMING SOON的字樣外，亦在其bio上提供登記渠道，讓感興趣的朋友搶先收到發售相關資訊。市場消息盛傳將於 8 月28 日發售，大家可密切留意。

UNDEFEATED x Air Jordan 4的軍事風設計，以MA-1外套作靈感來源，因此採用了軍綠配黑色作主要配色，另外中底為奶白色，亦有少量橙色細節作點綴。當年2005年初推出時，由於只是限量生產了72對，因此每對鞋均有價有市，登上蘇富比拍賣後均以天價賣出。

不過今次事隔20年後，復刻推出的新版UNDEFEATED x Air Jordan 4，與當年的天價神鞋略有不同，鞋跟位並非 Jumpman Logo，而是改用了 Nike Air 標誌，貨量方面有指是「Pretty Good Amount」，雖然具體數字不詳，但相信此版本貨量比較可觀。有傳言指， Jumpman 鞋跟的版本仍會推出，但貨量極少，極可能是親友專屬。