「香港Hip Hop教父」MC仁參與創作！香港品牌YASAKI發佈聯乘系列

香港經典運動品牌YASAKI Movement再度展開聯乘系列，成功請來「香港Hip Hop教父」，音樂人兼藝術家MC仁作為featured artist 參與創作企劃，並將選址位於深水埗、逾80 年歷史的本地老字號鞋店步陞鞋業舉行新品發佈，藉此向香港傳統鞋業致敬，傳承及推動本地運動服飾文化。全新聯乘系列將於7月12起公開發售。



今次邀請到被《TIME》（時代雜誌）譽為「亞洲塗鴉第一人」的MC仁，今次應YASAKI邀請參與創作，以「潮流悍匪」為主題推出全新系列，當中包括限量的復刻鞋款Y729 EVOLVA、TEE恤、古巴領短袖恤衫、襪款及羽毛球袋。MC仁將其具個人風格的塗鴉元素融入設計，每個圖案都展示他獨特的藝術視角，重塑經典。

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而今次重點限量版復刻鞋款Y729 EVOLVA，以YASAKI 於1989年面世的黏貼運動鞋YM729鞋款作藍本，結合了YASAKI Movement的47年造鞋技術、經驗，以全新設計細節展現出現代時尚感。鞋款為符合現代審美加以改良鞋身線條，帶來更流線型輪廓；物料上亦升級改用頭層反毛皮，增強耐用性並加添時尚感。而Vibram August鞋底則提供機能性，確保同時兼顧抓地力、防滑、防水及舒適度。

為慶祝系列的誕生，YASAKI Movement特意選址於擁有逾80年歷史的本地老字號鞋店步陞鞋業舉行發佈活動，藉此向香港傳統鞋業致敬，並希望讓新一代重新認識本地運動服飾產業，傳承專屬於香港的潮流文化。

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YASAKI由一向代理德國運動鞋及經營小商店的陳志軒先生與他的日本生意夥伴矢崎先生於1978年所成立，致力帶動專屬於香港的運動服飾文化，於80-90年代最為活躍，是香港本土波鞋品牌的重要先驅。近年品牌重回大眾視線，先後發佈YASAKI x Leather Healer、YASAKI Movement x Wazup聯乘系列。