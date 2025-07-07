以Brad Pitt《F1》戲中手錶作靈感 IWC推出特別版工程師自動腕錶

由Brad Pitt領銜主演、Lewis Hamilton有份監製的電影《F1》，全球票房持續報捷，戲中一眾車手，包括Brad Pitt手上佩戴的腕錶，正正由IWC SCHAFFHAUSEN為電影專誠打造。



IWC今次出任電影中APXGP車隊的官方贊助商之一，不論賽車服、頭盔及FI車上均可見到其品牌Logo；而理所當然地，兩位主角車手手上的腕錶自然亦是來自IWC的出品。戲中Brad Pitt飾演的主角Sonny Haynes，手上一直戴上一枚工程師SL腕錶為藍本的專屬腕錶，是為電影專屬的特製道具，錶盤為綠色，是代表主角Sonny的標誌性顏色，非常搶鏡。

作為片中主角車隊的主要贊助商之一，電影中經常可見IWC的Logo（IWC）

而今次由IWC特別推出的Ingenieur Automatic 40 特別版（IW328908），就正是以電影中Brad Pitt戴上的腕錶為靈感，並正式推出市場的別注款式，以不銹鋼打造，全球限量 1,000 枚，早前就已於4月錶展上搶先曝光。腕錶以1976年Gérald Genta設計的經典「Ingenieur SL」為藍本，配置了綠色網格圖案錶盤及鍍金時標，一如電影中Sonny Hayes所佩戴的腕錶配色與組合，而網格錶盤的設計靈感則來自賽車場的起跑線。而鍍金指針和金屬時標亦塗上了Super-LumiNova®夜光塗層，確保在陰暗情況仍可為車手維持時間可讀性。

IWC今次為電影《F1》合共打造了4款腕錶，另一款則是由飾演新秀車手Joshua Pearce的Damson Idris，於片中配戴的飛行員高性能計時腕錶Pilot’s Watch Performance Chronograph 41（IW388309），採用 18K紅金打造，搭配黑色漆面錶盤、陶瓷測速計錶圈及藍寶石玻璃底蓋。

飾演新秀車手Joshua Pearce的Damson Idris，片中配戴了Pilot’s Watch Performance Chronograph 41（IW388309）。（IWC）

IWC現時正於Elements圓方舉行期間限定展覽，將重點展出靈感源自「APXGP」車隊的工程師系列和飛行員系列腕錶新品，近距離欣賞獨家電影《F1》展品，包括賽車手的賽車服與頭盔，並可在賽車主題自拍印相機自拍留念。展期至7月9日結束，想去親自鑑賞這些名錶的朋友要把握機會了。

IWC現時正於Elements圓方舉行期間限定展覽「DRIVEN BY TIME」，展示賽車主題腕錶新品。（IWC）

IWC「DRIVEN BY TIME」期間限定展覽

日期：2025年6月26日至7月9日

時間：上午11時至晚上7時

地點：香港九龍柯士甸道西一號圓方金區一樓