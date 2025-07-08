Nike釋出Mars Yard 3.0預告片 Tom Sachs親述第4代鞋款現正籌備中

Tom Sachs 與 Nike 早前宣佈重啟合作，並預告 Nike Mars Yard 3.0將於9月發售。Nike最近亦出招為發售預熱，釋出了長達17分鐘的官方影片，除了闡述今次第三代Mars Yard的設計理念外，片中更意外提及4.0版本目前已處於籌備階段。



由Nike發佈的這段影片由Tom Sachs親自上陣，詳述 Mars Yard歷代鞋款的歷史演變，及其在Nike品牌歷史中的地位。

但片尾約第16分鐘時，Tom Sachs突然表示原來Mars Yard 4.0亦已處於早期開發階段，而鏡頭亦同時一轉，展示了一款高筒原型波鞋，彷彿意有所指。雖然消息傳出後已令不少Sneakerheads雀躍萬分，眾所周知，Mars Yard 每代鞋款推出相隔至少五年，因此預計再有進一步消息恐怕仍想等候再一段時間。

疑似Mars Yard 4.0原型。（Nike影片截圖）

將於9月正式推出的Nike Mars Yard 3.0，整體延續其家族式白、紅、棕經典配色設計及鞋面材質，縫於網狀面料的 Swoosh簡化成印刷版本，中底則升級為碳纖維板及 React 泡棉，確保腳感舒適。

美國藝術家Tom Sachs是現今最有影響力的創作者之一。而他成功之處除了創意，更擅於連繫時尚潮流領域，令其出品成為炒賣熱門，翻查StockX上NikeCraft Mars Yard Shoe 1.0的成交價，一度突破十萬港元大關，現時部分呎碼叫價15至29萬不等；而第二代亦要數萬多元，其號召力可見一班。